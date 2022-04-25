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Kötü niyetli kişiler, Togg'un Twitter hesabını ele geçirdi! Resmi açıklama geldi

25.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığı aktarıldı.

Kötü niyetli kişiler, Togg'un Twitter hesabını ele geçirdi! Resmi açıklama geldi

Togg, Twitter hesabının bir süreliğine kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığını bildirdi.

İŞTE TOGG'UN AÇIKLAMASI

Togg'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hesabımız bir süreliğine kötü niyetli kişi ya da kişilerce ele geçirilmeye çalışılmış, kısa bir süre istenmeyen mesajlar görülmüştür." denildi.

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Ayrıca, duruma anında müdahale edilerek hesap yönetiminin geri alındığı, konuyla ilgili teknik incelemelerin ise sürdürüldüğü kaydedildi.

Togg açıklama

(AA)

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