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Kova burcu için hediye önerisi: 22 Ocak -19 Şubat Kova burcu olanlara ne hediye alınır? Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

fadoncu fadoncu 10.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
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Kova burcu için hediye önerisi: 22 Ocak -19 Şubat Kova burcu olanlara ne hediye alınır? Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

22 Ocak -19 Şubat tarihleri arasında doğanlar kova burcudur. Hayatınızda yer alan kova burçları oldukça eğlenceli, renkli, ciddi ve yeteneklidir. Dışarıdan soğuk görünen kova burcunun içinde oldukça farklı bir yaşam hayali vardır. Geleneksel yapısı ile ters düşen modern görünümü ile bilinen kova burçları oldukça özgür ruhlulardır. Kova burcu kullanabileceği her hediyeyi sever. Peki Kova burcu olanlara ne hediye alınır? Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır?

Kova burçları hayatlarının her anını özgürlüğü ve kişisel gelişimi için yaşasalar da özel anlara oldukça çok değer verirler. Doğaya, mistik konulara ve spora titizlikle yaklaşan ve ince eleyip sık dokuyan Kova burçları ilişkilerine kolay kolay başlayamaz.
Sürekli mesafeli tavırlarıyla bilinen Kovalar, çok sevdikleri kişilere karşı oldukça samimidirler. Kovaların yanında vakit geçirmek oldukça eğlencelidir. Kovalar mutlu olmayı ve mutlu etmeyi severler. Yakın arkadaşlarına hediye seçerken de oldukça titiz davranırlar. Aynı şeyi kendileri için de beklerler. 21 Ocak - 19 Şubat tarihlerinde doğan Kova burcuna ne hediye alınır merak ediyorsanız haberimizde derledik. Peki Kova burçları nasıl hediyelerden hoşlanır? İşte oldukça kararlı ve ciddi yapısı olan Kova burçlarına ne hediye alınır detaylarıyla haberimizde...

KOVA BURÇLARI NASIL HEDİYELERDEN HOŞLANIR?

Eğer yakın arkadaşınız ya da sevgiliniz Kova burcu ise Kova burcuna ne hediye alınır sizinde araştırdığınız bir konudur. Oldukça eğlenceli ve zeki kişilikleri ile bilinen Kova burçlarının hoşlandığı hediyeler genelde kullanabilecekleri hediyelerdir. Örneğin, astolojiye merak duyan Kova kadınına bir astroloji el kitabı almak onu mutlu eder. Özgürlüğüne düşkün Kovalar, gittikleri yerde yaratıcılıkları ile de göz doldururken fotoğraf da çeker. Ona ihtiyacı olan fotoğraf makinesini de alabilirsiniz. Eğer fotoğraf makinesi varsa bir albüm de onu mutlu eder. Kıyafetlerine, giyimine oldukça özen gösteren Kova kadınları pahalı hediyeleri çok sever. Marka kıyafetler alırsanız oldukça mutlu olacaklardır. Kova erkekleri de kadınları gibi marka hediyeler almaya bayılırlar.

KOVALARA NASIL HEDİYE ALINIR?

Eğer Kova burcu sevgiliniz varsa Kova burcu kadınına nasıl hediye alınır araştırıyorsanız ona sakın bir demet çiçekle gitmeyin. Maddiyatı seven Kovalar, vazoda kuruyan çiçeklerden ya da su isteyen bitkilerden çok ihtiyaçlarının karşılanmasından daha çok hoşlanır. Ona almak istediği güzel bir elbise alabilirsiniz. Renkli ve oldukça şık olan kova burcu kadınları, kırmızıyı çok severler. Bir çoğu eğlence sektöründe yer alan bu kadınlar günlük kullanacağı seyahat ajandası, uçak bileti, plan ajandası, yeni yıl takvimi gibi hediyelere bayılırlar. Kova burcu erkeğine nasıl hediye alınır araştıran kadınlara, Kovaların pahalı hediyelere daha çok zaafı olduğunu belirtelim. Sevdikleri için gözlerini kırpmadan harcama yapan Kova erkekleri kendileri için de pahalı alışveriş yapılmasını beklerler. Takım elbiseleri için uyumlu kravat ve gömlekler onları mutlu edebilir. Kova erkekler günlük yaşamda da çok şık oldukları için spor kıyafetlerini de seçerken özenle alırlar. Kova erkeklerine hediye almak için kullandığı giysilerin rengine ve markalarına dikkat etmenizi öneririz. Kovaların kadınları da erkekleri de bir kıyafeti uzun yıllar kullanmayı tercih ederler.

KOVA ERKEĞİNE HEDİYE ÖNERİLERİ

Kova burcu erkeğine yeni bir bilgisayar oyunu, yazılımı veya bilgisayarı için speaker alınabilir.. Yıldızları gözlemesi için teleskop ya da bilim kurgu film video kaset hediye edilebilir. Bilim kurgu ya da yeni çağın sosyal eğilimlerini konu alan kitaplar alabilirsiniz. Yıldız haritası çıkartılabilir.

KOVA KADININA HEDİYE ÖNERİLERİ

Rengarenk giyinmeyi seven Kova kadınına giysi alacaksanız son moda olanlarını hatta pahalı olanlarını alabilirsiniz. Kova kadınının sevdiği renkler çivit mavisi, fuşya, kurşuni gridir, bu renklerde bir hediye seçebilirsiniz. Ya da keyfine düşkün kovalara bir güzellik salonunda masaj hediye edebilirsiniz.

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