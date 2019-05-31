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Kovalamaca sırasında kaza: 1'i polis 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 16:54 | Son Güncelleme

BURSA'da, 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan A.A.'yı yakalamak için takip eden polisler, ekip otosuyla önce kaldırımda yürüyenlere ardından kahvenin duvarına çarptı.

Kovalamaca sırasında kaza: 1'i polis 5 yaralı

Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, 'Dur' ihtarına uymayıp, otomobille kaçan A.A.'yı yakalamak için takip eden polisler, ekip otosuyla önce kaldırımda yürüyenlere ardından kahvenin duvarına çarptı. Kazada 1'i polis 5 kişi yaralandı. Otomobilin kiralık olduğunu belirleyen polis, firmayla iletişime geçince kilit sistemi devreye girdi. Araç kilitlenince A.A. da yakalanarak, gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Osmangazi ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi'nde meydana geldi. Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği'ne bağlı ekip, devriye gezerken, şüphe üzerine 16 AC 2587 plakalı otomobilin sürücüsüne 'Dur' uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan sürücü, hızını artırarak, kaçarken, polisler de ekip otosuyla takibe başladı. Bu sırada kontrolden çıkan polis aracı, önce kaldırımda yürüyenlere ardından kahvenin duvarına çarptı. Kazada 1'i polis, 4'ü yaya olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Takviye ekip ise kaza sırasında kaçmayı sürdüren şüphelinin peşine düştü.
UZAKTAN ERİŞİMLE OTOMOBİL KİLİTLENİNCE YAKALANDI
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin A.A., otomobilin ise kiralık olduğunu belirledi. Firmayla iletişime geçen ekipler, aracın uzaktan erişimle kilitlenmesini sağladı. Otomobilin Yunuseli Mahallesi'nde durması sağlanırken, polis ekipleri, A.A.'yı gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, tabanca ile uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Kovalamaca sırasında kaza: 1'i polis 5 yaralı

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