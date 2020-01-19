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  4. Kovalamacada durdurulan otomobildeki bonzaiye 4 gözaltı

Kovalamacada durdurulan otomobildeki bonzaiye 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 17:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kısa süren kovalamacanın sonunda yakalanan E.D.'nin otomobilinde yapılan aramada 230 gram bonzai ele geçirildi.

Kovalamacada durdurulan otomobildeki bonzaiye 4 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve kısa süren kovalamacanın sonunda yakalanan E.D.'nin otomobilinde yapılan aramada 230 gram bonzai ele geçirildi. E.D. ile otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine plakasını ve sürücüsünü belirlediği içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili yol kontrol noktasında durdurmaya çalıştı. Sürücü E.D. polisin 'dur' ihtarına uymayınca, kovalamaca başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından otomobil, İldem Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmında 230 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Şüpheli E.D.'nin ise, 'uyuşturucu madde ticareti’ suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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