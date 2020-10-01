Kovalar yeni aya dikkat... Astrolog Merve Rençber'den Kova burcu ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Kova Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Kova burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay pek çok konuda fikirleriniz değişecek, zaman zaman kendinizi sorgulayacak, bazı noktalarda ise içinizde tuttuklarınızı dışa vuracak, hayata geçireceksiniz.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ay boyunca finansal konular, ödemeler, borçlar, krediler ve taksitler gündeminizde olacak. Ortaklı işlerle, eş veya aile ile ortak yatırımlarla meşgul olabilirsiniz. Miras, davalardan gelen kazançlar, burslar gibi yollarla para girişleri olabilir.