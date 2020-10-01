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Kovalar yeni aya dikkat... Astrolog Merve Rençber'den Kova burcu ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

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BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı Kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Ekim ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Kova Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Kovalar yeni aya dikkat... Astrolog Merve Rençber'den Kova burcu ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan kova burçlarını bu ay neler bekleyecek? Kova burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında kova burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda kova burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Kova Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu...

Kova burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay pek çok konuda fikirleriniz değişecek, zaman zaman kendinizi sorgulayacak, bazı noktalarda ise içinizde tuttuklarınızı dışa vuracak, hayata geçireceksiniz.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. Ay boyunca finansal konular, ödemeler, borçlar, krediler ve taksitler gündeminizde olacak. Ortaklı işlerle, eş veya aile ile ortak yatırımlarla meşgul olabilirsiniz. Miras, davalardan gelen kazançlar, burslar gibi yollarla para girişleri olabilir.

Keyfi ve lüks harcamalara, harcamalarda plansızlık ve dağınıklığa dikkat etmeli, bankacılık işlemlerinde titiz olmalısınız. Değerli eşyalarınızı da korumaya özen göstermelisiniz. Bu dönemde işinizde, çevrenizde adınızı daha çok duyurabilir, bu yolla ekstra iş teklifleri, kazanç fırsatları elde edebilirsiniz. Tanıdığınız insanların aracılığıyla iş hayatında ilerleyebilirsiniz.

14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Amaçlarınız ve hedeflerinizde değişime gideceğiniz bu dönemde bir süredir istediğiniz fakat ertelediğiniz bir dileğinizi artık gerçekleştirme adına adım atabilir, harekete geçebiirsiniz. Mars retrosu da devam ederken ayın geri kalanında günlük hayatınızda aksilik ve gecikmelerle ilgilenebilir, daha sık plan değişikliği yapabilirsiniz. Kazalara ve dikkatsizliklere açık bir süreç. Bu dönemde geçmiş ilişkiler, eski aşklar kapınızı çalabilir.

16 Ekimde Terazi burcunda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu tarih civarında eğitim hayatında yenilikler, yeni eğitimler, uzmanlaşma ve sınav-başvuru gündeminizde olabilir. Kardeşler ve eşin akrabalarıyla ilişkilerinizde düzelme, iyileşme, keyifli aktiviteler ve bir araya gelme söz konusu olabilir. Kısa seyahatlere çıkabilirsiniz.

23 Ekimde Güneş Akrep burcuna geçiyor. Ayın geri kalanında yaşamınızda hızlı ve zorlu değişimler gündeme geliyor olacak. Bugünlerde kimsenin başaramadığını başarabilir, önemli bir zorluğu aşabilir, süreç sonunda daha özgüvenli olabilirsiniz. Bugünler iş ve özel hayatınızda beklenmedik bitiş ve başlangıçları hazırlayabilecek sürprizli bir zaman dilimi.

Astrolog Merve Rençber

İletişim: astrolojionline@gmail.com

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