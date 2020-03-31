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Kovid-19 ile mücadelede evdeki gerginliğin ilacı "egzersiz"

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SAĞLIK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede uzun süre evde kalmanın oluşturabileceği gerginliğin egzersizle aşılabileceği bildirildi.

Kovid-19 ile mücadelede evdeki gerginliğin ilacı "egzersiz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un özellikle 45 yaş üzeri bireylerde daha sık enfeksiyona yol açtığını, 60 yaş üzerindeki bireylerin ise ölümcül enfeksiyon riski altında olduğunu belirtti.

Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, kanser gibi rahatsızlıkların da koronavirüste ölüm riskini artırdığına işaret eden Naharcı, bu hastalıkların bağışıklık sisteminin zayıflamasının yanı sıra organların çalışmasındaki bozulmanın da altta yatan nedenleri olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Naharcı, hastalığın bulaşmasını önlemenin ellerin en az 20 saniye su ve sabunla yıkanması, alkol bazlı sıvı dezenfektanlarla temizlenmesi, evde zaman geçirilmeye çalışılması, sosyal izolasyon kurallarına uyulması, görüşmelerin telefonla yapılması ve açıkta satılan yiyeceklerin tercih edilmemesi gibi uyarılara dikkat edilerek sağlanabileceğini söyledi.

Sosyal izolasyonla yaşlı bireylerin bu süreçte ev içinde günlük bir rutin program oluşturmalarını öneren Naharcı, bireylerin hayatlarını bu programa uyarlayarak yaşamalarını tavsiye etti.

GEÇMİŞTEKİ GÜZEL ANILARDAN BAHSEDİN

Prof. Dr. Naharcı, salgın nedeniyle evde bulunan yaşlıların iletişim araçlarından daha fazla yararlanarak görüşmelerini telefonla, görüntülü ya da sosyal ağlar üzerinden yapmalarının sağlık açısından daha yararlı olacağını dile getirdi.

Günlük tutmak, gazete ve kitap okumak, yazı yazmak, yemek ve resim yapmak gibi faaliyetlerin de kişinin motivasyonunu artıracağının altını çizen Naharcı, şu önerilerde bulundu:

"Evde bulunmanın verdiği gerginlik ile başa çıkabilmek için düzenli ev içi egzersiz yapılabilir. Fotoğraflar ev içinde bir yerlere konulup eski albümler incelenebilir, sohbetler esnasında geçmişteki güzel anılardan bahsedilebilir. Ev içinde fonda müzik sesi motivasyonu artırır, çeşitli dans oyunları denenebilir. Evde çocuklar varsa onlarla saklambaç, yap-boz, tombala, kelime oyunu gibi oyunlar oynanabilir. Önemli telefon numaraları görülebilecek bir yere asılmalıdır. Bu bilgiler özellikle yaşlı bireyler için yakınlarının, eczanenin, eve hizmet veren marketlerin, gerektiğinde çağırabilecekleri taksinin ve evde bakım hizmetlerinin numaraları olmalıdır. Uyku düzeni bozulmamalıdır. Gece geç saatlere kadar uyanık kalınmamalı ve gece geç saatlere kadar televizyon izlenmemelidir."

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, egzersiz,

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