Kovid-19 ile mücadelede evdeki gerginliğin ilacı "egzersiz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19'un özellikle 45 yaş üzeri bireylerde daha sık enfeksiyona yol açtığını, 60 yaş üzerindeki bireylerin ise ölümcül enfeksiyon riski altında olduğunu belirtti.

Kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, kanser gibi rahatsızlıkların da koronavirüste ölüm riskini artırdığına işaret eden Naharcı, bu hastalıkların bağışıklık sisteminin zayıflamasının yanı sıra organların çalışmasındaki bozulmanın da altta yatan nedenleri olduğunu aktardı.

Prof. Dr. Naharcı, hastalığın bulaşmasını önlemenin ellerin en az 20 saniye su ve sabunla yıkanması, alkol bazlı sıvı dezenfektanlarla temizlenmesi, evde zaman geçirilmeye çalışılması, sosyal izolasyon kurallarına uyulması, görüşmelerin telefonla yapılması ve açıkta satılan yiyeceklerin tercih edilmemesi gibi uyarılara dikkat edilerek sağlanabileceğini söyledi.

Sosyal izolasyonla yaşlı bireylerin bu süreçte ev içinde günlük bir rutin program oluşturmalarını öneren Naharcı, bireylerin hayatlarını bu programa uyarlayarak yaşamalarını tavsiye etti.