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'Kovid-19 yemek yerken ve doğum sırasında bulaşabilir'

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 09:49 | Son Güncelleme

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) uzmanlarından Viktor Maleyev, yeni tip koronavirüsün yemek yerken ve doğum sırasında bulaşabileceğini belirtti.

'Kovid-19 yemek yerken ve doğum sırasında bulaşabilir'

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Danışmanı Viktor Maleyev, yeni tip koronavirüsün yemek yerken ve doğum sırasında bulaşabileceği konusunda uyardı.

Kovid-19’un en yaygın olarak havadan damlacıklarla ve temas halinde, ayrıca kamuya açık alanlarda çeşitli yüzeylere dokunma sırasında bulaştığına dikkat çeken Maleyev, bununla birlikte ‘virüsün yemek yerken ya da yüze dokunulduğu sırada vücuda sızabildiğini’ ifade etti.

VAKALARIN YÜZDE 80'İNDE TEDAVİ KOLAY

Maleyev, “Dikey bulaşma yolunun olduğu da kanıtlanmış durumda, doğum sırasında koronavirüs plasentadan iletilebiliyor. Bu tür durumlar şimdilik az” açıklamasında bulundu.

Vakaların yüzde 80’inde koronavirüs tedavisinin kolay olduğunu, özellikle de çocukların hızlı bir şekilde iyileştiklerini belirten Maleyev, ancak obezite, diyabet ya da pulmoner kalp hastalığı bulunan 65 yaş üstü kişilerin tedavisinin çok daha zor olduğunu vurguladı.

'BAŞLI BAŞINA BİR SORUN'

Rus akademisyen, virüsün çok kolay bulaşmasının ayrı bir sorun olduğunu söyleyerek hem hastaların, hem de bakımlarını üstlenen kişilerin mutlaka maske kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.

Sigara kullanan kişilerin koronavirüsü tolere etmesinin daha zor olduğunu doğrulayan Maleyev, “Hastalık ilk sırada akciğere zarar verir, sigara içenlerin solunum yollarında ise muhtemel olarak tahriş ve iltihaplanma var” diye konuştu.

‘Enfeksiyon bir süre aramızda kalır, fakat ileride boyutları daha düşük olur’
Rusya'da hala zirve yapmadığı için hastalanma oranındaki azalmayı tahmin etmenin zor olduğunu söyleyen uzman, “Enfeksiyonun bir süre daha aramızda kalacağını fakat ileride boyutlarının daha düşük olacağını düşünüyorum. Örneğin Çin’de hala hastalık bulaşıyor ve hastalar ölebiliyor, fakat bu sayı günde 10 kişiyi geçmiyor, iki ay önce olan durumla kıyaslanamaz” ifadelerini kullandı.

Önleyici tedbir olarak evlerin her gün havalandırılmasını, zeminlerin su ile yıkanmasını ve bol vitamin kullanılmasını tavsiye eden Maleyev, yaşlı kişilere ise kronik hastalıklarını kontrol altında tutmalarını, ilaçlarını zamanında almalarını ve gereklilik halinde doktora başvurmalarını öğütlerdi.

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