'Kovid-19 yemek yerken ve doğum sırasında bulaşabilir'

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Merkez Araştırma Enstitüsü Müdür Danışmanı Viktor Maleyev, yeni tip koronavirüsün yemek yerken ve doğum sırasında bulaşabileceği konusunda uyardı.

Kovid-19’un en yaygın olarak havadan damlacıklarla ve temas halinde, ayrıca kamuya açık alanlarda çeşitli yüzeylere dokunma sırasında bulaştığına dikkat çeken Maleyev, bununla birlikte ‘virüsün yemek yerken ya da yüze dokunulduğu sırada vücuda sızabildiğini’ ifade etti.

VAKALARIN YÜZDE 80'İNDE TEDAVİ KOLAY

Maleyev, “Dikey bulaşma yolunun olduğu da kanıtlanmış durumda, doğum sırasında koronavirüs plasentadan iletilebiliyor. Bu tür durumlar şimdilik az” açıklamasında bulundu.

Vakaların yüzde 80’inde koronavirüs tedavisinin kolay olduğunu, özellikle de çocukların hızlı bir şekilde iyileştiklerini belirten Maleyev, ancak obezite, diyabet ya da pulmoner kalp hastalığı bulunan 65 yaş üstü kişilerin tedavisinin çok daha zor olduğunu vurguladı.

'BAŞLI BAŞINA BİR SORUN'

Rus akademisyen, virüsün çok kolay bulaşmasının ayrı bir sorun olduğunu söyleyerek hem hastaların, hem de bakımlarını üstlenen kişilerin mutlaka maske kullanmaları gerektiği konusunda uyardı.