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Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.06.2020 22:23 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 380 bini aştı.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 380 bini geçti

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 380 bin 265'e, vaka sayısı 6 milyon 440 bin 278'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı 107 bin 620 ölümle ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 39 bin 369 bin ile İngiltere, 33 bin 530 ile İtalya, 30 bin 486 ile Brezilya, 28 bin 940 ile Fransa, 27 bin 127 ile İspanya, 10 bin 167 ile Meksika, 9 bin 505 ile Belçika, 8 bin 643 ile Almanya, 7 bin 942 ile İran, 7 bin 395 ile Kanada, 5 bin 967 ile Hollanda, 5 bin 829 ile Hindistan, 5 bin 37 ile Rusya, 4 bin 634 ile Peru ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 585), İsveç (4 bin 468), Ekvador (3 bin 394), İsviçre (1920), Endonezya (1663), İrlanda (1658), Pakistan (1621), Portekiz (1436), Romanya (1288), Şili (1188) Polonya (1092) ve Mısır (1052).”

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 2 milyon 946 bin 617 kişi iyileşirken, 3 milyon 113 bin 396 kişinin tedavisi sürüyor. (AA)

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