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Köy çocukları "mutluluğa pedal çevirecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:19 | Son Güncelleme

Kars'ta "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla oyuncak toplayıp köy çocuklarına dağıtan bir grup gönüllü, bu defa çocuklara bisiklet hediye ederek hayallerini gerçekleştirdi - Proje sorumlusu Taner Güneş: - "Sosyal medyada başlattığımız 'Mutluluğa pedal çevir' kampanyasıyla aralarında ünlü isimlerin de olduğu takipçilerimiz 100 adet bisiklet gönderdi. Biz de oyuncak dağıtırken köylerde tespit ettiğim isimleri Kars'a getirip bisikletlerini verdik"

Kars'ta "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla oyuncak toplayıp köy çocuklarına dağıtan bir grup gönüllü, bu defa çocuklara bisiklet dağıtarak mutluluk yaşattı.

Kentte yaklaşık 9 ay önce "Bir oyuncak da sen ver" adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, çocuklara oyuncak toplamak için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

Daha önce gittikleri köylerde çocukları oyuncaklarla sevindiren grup, bu kez bisikleti olmayan çocuklar için harekete geçti.

Bisikleti olmayan çocukların isimlerini not edip onlar için "Mutluluğa pedal çevir" adında sosyal medyada ikinci bir kampanyayı başlatan gönüllüler, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda hayırseverin desteğiyle 100 adet bisiklet topladı.

Gelen bisikletleri Kars'ta bir depoda toplayan gönüllüler, isimlerini belirledikleri köydeki çocukları merkeze getirerek bisikletleriyle buluşturdu.

- Kampanyaya ünlü isimler de destek oldu

Proje sorumlusu Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy köy gezip oyuncak dağıtırken bisikleti olmayan çocukları fark edip bununla ilgili de çalışma başlattıklarını söyledi.

Sosyal medyadan başlattıkları bu kampanyaya birçok kişiden bisiklet geldiğini ifade eden Güneş, şöyle konuştu:

"Sosyal medyada başlattığımız 'Mutluluğa pedal çevir' kampanyasıyla aralarında ünlü isimlerinde olduğu takipçilerimiz 100 adet bisiklet gönderdi. Biz de oyuncak dağıtırken köylerde tespit ettiğim isimleri Kars'a getirip bisikletlerini verdik. İmkanı olmayıp gelemeyenlerin bisikletlerini de yine biz köylerine götürüp vereceğiz. Bugün 100 bisikletten 50 bisikletin dağıtımını yapıp çocukların mutluluğuna ortak olmaya çalıştık."

- Sevinç ve heyecandan uykuları kaçtı

Çocuklardan Can Polat Ertem, sosyal sorumluluk projesini yürüten Taner Güneş ile parkta oyuncak dağıttığı esnada tanıştığını ve yanına gidip bisiklet istediğini anlattı.

Bisiklet kullanmayı çok sevdiğini aktaran Ertem, "Biz parkta gezerken Taner ağabey oyuncak dağıtıyordu, ben de bisiklet dağıtıyor olabilir düşüncesiyle yanına gittim. Hiç bisikletim olmamıştı. Yanına gittim bana 'takdir veya teşekkür aldın mı?' diye sordu, 'Hayır' dedi. Bana üç tane kitap verdi ve 'Bunları okursan, okuduğunu anlarsan ve sorduğum sorulara doğru cevap verirsen bisikleti almaya hak kazanacaksın' dedi, ben de kitapların hepsini okudum ve bitirdim. Taner ağabey soru sordu, hepsini bildim ve bisikletimi aldım. Şimdi çok mutluyum ilk kez bisikletim oldu, herkese çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlk kez bir bisiklete sahip olan çocuklardan Sefa Merve Araz da bisiklet alacağı haberini duyunca çok heyecanlandığını belirterek, "Dün uykum bile gelmiyordu şimdi yeni bir bisikletim oldu. Çok güzel bir bisiklet. Buradaki bütün arkadaşlarımın da yeni bisikleti oldu. Kim gönderdiyse bisikletleri Allah razı olsun, onlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

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bisiklet Kars yardım

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