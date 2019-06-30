Kars'ta "Bir oyuncak da sen ver" sloganıyla oyuncak toplayıp köy çocuklarına dağıtan bir grup gönüllü, bu defa çocuklara bisiklet dağıtarak mutluluk yaşattı.

Kentte yaklaşık 9 ay önce "Bir oyuncak da sen ver" adıyla sosyal medya hesabı açan Taner Güneş ve gönüllü arkadaşları, çocuklara oyuncak toplamak için sosyal sorumluluk çalışması başlattı.

Daha önce gittikleri köylerde çocukları oyuncaklarla sevindiren grup, bu kez bisikleti olmayan çocuklar için harekete geçti.

Bisikleti olmayan çocukların isimlerini not edip onlar için "Mutluluğa pedal çevir" adında sosyal medyada ikinci bir kampanyayı başlatan gönüllüler, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda hayırseverin desteğiyle 100 adet bisiklet topladı.

Gelen bisikletleri Kars'ta bir depoda toplayan gönüllüler, isimlerini belirledikleri köydeki çocukları merkeze getirerek bisikletleriyle buluşturdu.

- Kampanyaya ünlü isimler de destek oldu

Proje sorumlusu Taner Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy köy gezip oyuncak dağıtırken bisikleti olmayan çocukları fark edip bununla ilgili de çalışma başlattıklarını söyledi.