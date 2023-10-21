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Köy halkı endişeli! Kayıp kişinin kafası ve bacakları köy meydanında bulundu

21.10.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Nazmi Önal 25 gün önce kaybolmuştu. Kalabalık bir ekip Önal'ı bulmak için uğraşıyordu. Önal'ın kafası ve bacakları köy meydanında bulundu. Cesedin kalan kısımlarını arama çalışması devam ediyor. Acı olayla ilgili konuşan Önal'ın bir akrabası ise, "Bu parçalanmayı insan değil ancak bir vahşi yapar." dedi.

Köy halkı endişeli! Kayıp kişinin kafası ve bacakları köy meydanında bulundu

Eskişehir’de 25 gündür kendisinden haber alınamayan şizofreni hastası Nazmi Önal’ın kafası ve bacakları köy merkezinde bulundu.

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50 KİŞİLİK EKİP ARIYORDU

Tepebaşı ilçesi Yörükakçayır Mahallesi’nde annesi ve kardeşi ile birlikte yaşayan Nazmi Önal, yaklaşık 1 ay önce kayboldu. Şizofreni hastası olduğu iddia edilen Önal, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma, AKUT, Dorlion Arama Kurtarma, AFAD gönüllülerinden oluşan 50 kişilik ekip tarafından kaybolduğu ilk günden itibaren aranıyordu. Kayıp Nazmi Önal’a ait olduğu iddia edilen bedeninden ayrılmış bir kafa ve bacaklar, bir kadın tarafından köy merkezinde görülerek jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kafatasını ise bacağın bulunduğu bölgenin 15 metre ilerisinde buldu.

KÖY HALKI ENDİŞELİ

Öte yandan olay yerine getirilen jandarma ekiplerine ait arama kurtarma köpeği, Nazmi Önal’ın kalan parçalarını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Köy halkı ise endişe ve merak içinde arama çalışmalarını takip ediyor.

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"İNSAN DEĞİL VAHŞİ YAPAR"

Ceset parçalarını köy merkezinde bulan Nazmi Önal’ın akrabası Habibe Önal, o anlara dair konuştu. Nazmi Önal’ın hayvanlar tarafından parçalanmış olmayabileceğini ifade eden kadın, “Kayıp olduğundan 2 gün sonra haberimiz oldu. AFAD, jandarma geldi. Aradılar, taradılar hiçbir iz bulunamadı. Belediye arabasına baktılar, resimlerini astılar, hiçbir iz bulunmadı. Ama en sonunda Kütahya tarafına bakmaya başladılar. Dün akşam eski muhtarın oğlu geldi. Çabuk bizim kapının oraya gelin dedi. Hemen hemen her gün arıyorduk. Belki bir iz buluruz diyorduk. Nefesim daralıyordu. Oğlum 2 gün önce amcasını acile götürdü. O nefesle bir yere gidecek insan değildi. Gideceği en fazla 200, 300 metre olurdu, mümkün değil. Bu parçalanmayı insan değil ancak bir vahşi yapar. Köpek nasıl getirsin? Bacağı bir yerde, kafası bir yerde, ayağı bir yerde bulunuyor.Elbiseleri bir tarafta. Yani bunu hayvan nasıl getirebilir? Bu nasıl bir vicdansızlık, bu nasıl bir insanlık? Şüpheler öldürüldüğünü gösteriyor, bilmiyoruz. Otopsiden sonra belli olacak. İki kaynım beraber yaşıyorlardı . Biz de aşağıda yaşıyoruz, hayvancılık yapıyoruz. Biz bildik bileli hep hayvancılıkla uğraşıyordu. Başka bir işi gücü yoktu. Şizofreni hastalığı vardı, kimseye rahatsızlık edecek bir insan değildi” dedi.

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"GARİP GELDİ GARİP GİTTİ"

Kafası ve bacakları bulunan Nazmi Önal’ın akrabası olan Köy Muhtarı Ahmet Yılmaz, yaklaşık 25 gündür arama çalışmalarının sürdürüldüğünü söyledi. Olayla ilgili çok az bilgisi olduğunu dile getiren Yılmaz, “Kaybolalı 25 gün oldu. Bugüne kadar AKUT, AFAD, jamdarma ve köylüler dahil olmak üzere herkes aradı, fakat bir ize rastlanmadı. Benim konuyla ilgili bilgim dün akşam oldu. Beni aradılar, geldiğimde cesedin ayağını eski muhtarın evinin önünde bulduklarını söylediler. Galiba köpekler taşımış bu parçaları. Ben cesedi görmedim, anlatılanlara göre, Ramazan adlı arkadaşın bahçesinde bulunmuş. Olayla ilgili başka bir bilgim yok. Nazmi Önal 64 yaşındaydı. Hiçbir tartıştığı biri ya da düşmanı yoktu. 25 gündür kayıptı, daha önce de kayboluyordu. Şehir merkezine gidiyordu ama jandarma 2 gün sonra buluyordu, biz yine öyle sandık.garip geldi garip gitti işin aslı bu. Alzehimer değildi Rahatsızlığı vardı ama tehlikeli bir hastalığı yoktu. Anca 6 ayda bir bağırıp çağırması vardı ama kimseye zararı yoktu. Astım hastalığı vardı zor yürüyordu, yürürken nefes alamayıp, tökezleyerek yürüyen bir insandı” ifadelerini kullandı. (İHA)

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