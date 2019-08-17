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Köy kahvehanesini anne kız işletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:07 | Son Güncelleme

Edirne'ye bağlı bir köyde kahvehane işleten anne ve kızı çalışkanlıklarıyla takdir topluyor - Kahvehane işletmecisi Nermin Akarsu: - "Aile ekonomisine katkı yapmak amacıyla bu işe başladım. Eşime şaka olarak kahveyi işletme önerisini sundum. 'Ben de işletebilir miyim, alsak ne olur' dedim. Şaka gerçek oldu ve kahveyi işletmeye başladık. O nedenle 'Kadından kahvehaneci olmaz' demeyin"

EDİRNE (AA) - HAKAN ŞAHİN - Edirne'ye bağlı bir köyde kahvehane işleten anne ve kızı, çalışkanlıklarıyla göz dolduruyor.

Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde yaşayan Nermin Akarsu, çiftçi olan eşine destek olmak amacıyla bir kahvehane kiraladı. Başlarda bir kadının kahvehane işletmesi köyde yadırgansa da zamanla köylüler duruma alıştı. Kızı Rabia ile kahvehaneyi işleten Akarsu, çalışma azmiyle çevresindekilerin takdirini kazandı.

Nermin Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 13 yıl önce Bartın'dan Süleymandanışment köyüne taşındıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kahveyi birkaç aydır işletiyorum. Aile ekonomisine katkı yapmak amacıyla bu işe başladım. Eşime şaka olarak kahveyi işletme önerisini sundum. 'Ben de işletebilir miyim, alsak ne olur?' dedim. Şaka gerçek oldu ve kahveyi işletmeye başladık. O nedenle 'Kadından kahvehaneci olmaz.' demeyin."

Akarsu, ilk başlarda bir kadının kahvehane işletmesinin yadırgandığını, daha sonra bu duruma müşterilerinin alıştığını vurguladı. Özellikle kadın olması dolayısıyla kahvehanede temizliğe büyük önem verdiğini anlatan Akarsu, müşterilerinin memnun olduğunu söyledi.

- "Kadın erkek eşitliği varsa buna şaşırmamak lazım"

Nermin Akarsu'nun kızı Rabia Akarsu ise ilk başlarda bir kadının kahveyi işletmesinin insanları şaşırttığını fakat zamanla herkesin alıştığını dile getirdi.

Bir kadının da erkek işlerinde çalışabileceğine işaret eden Akarsu, "Kadın erkek eşitliği varsa buna şaşırmamak lazım. Şu an için her şey güzel gidiyor. Gündüzleri annem çalışırken ona yardım ediyorum. Belli saatlerde o dinlenmek için eve gidiyor, kahveyi bana bırakıyor. Akşamları geç saatte ise kahveyi babam işletiyor. Dönüşümlü olarak buradayız." dedi.

Köy sakinlerinden Hamit Yörük ise Akarsu ailesinin köye de çok güzel örnek olduğunu, yapılan hizmetten ve her zaman taze ve güzel çay içmekten memnun olduklarını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
kahvehane köy

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