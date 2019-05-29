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Köy meydanındaki silahlı çatışmada gözaltı sayısı 30’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 13:12 | Son Güncelleme

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 14 şüpheli daha gözaltına alındı.Bayat köyünde 3 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili jandarma ekipleri, 14 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Bayat köyünde 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmaya ilişkin 14 şüpheli daha gözaltına alındı.
Bayat köyünde 3 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili jandarma ekipleri, 14 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Böylece gözaltı sayısı 30’a yükselirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Çatışmanın arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarında haksızlık yapıldığı iddiasıysa eski Muhtar Serdar K. ve yeni Muhtar Muharrem B. ile aileleri arasında çıktığı öğrenildi.
Bayat köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 10 kişi yaralanmış, Fehim Kıran ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç da kurtarılamamıştı. 7 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayda ölenler bugün Bayat köyünde toprağa verilecek.

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