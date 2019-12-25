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  4. Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 21:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gürün ilçesinde, 6 öğrencinin taşındığı servis minibüsü kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kaldı.

Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesinde, 6 öğrencinin taşındığı servis minibüsü kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yolunda mahsur kaldı. Öğrenciler, karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kalederesi köyünden, ilçe merkezine öğrenci taşıyan ve içerisinde 6 öğrencinin olduğu servis minibüsü, kar ve tipi nedeniyle kara saplanarak mahsur kaldı. Servis şoförünün haber vermesiyle Gürün İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Kapanan köy yolu uzun uğraşlar sonucu ulaşıma açıldı. Mahsur kalan öğrenciler ailelerine ulaştırıldı.

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Köy yolunda 'kar' nedeniyle mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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