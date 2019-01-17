Köydeki kardeşlerinin de artık kitapları var

Kısa sürede özverili çalışmayla arkadaşlarından ve yakın çevrelerinden bin 200 adet kitap toplayan öğrenciler, köydeki kardeşleri için koliler hazırladı. Lise öğrencileri okul müdürü ve öğretmenleri ile Hamur ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Yukarı Deredibi köyündeki okula gelerek kitapları teslim etti.

"Öğrenciler kitapları bizzat raflara yerleştirip arkadaşlarına teslim ettiler. Sadece kitap değil, küçük kardeşlerine kırtasiye yardımında da bulundular. Çocuklarımız sadece kitap okumayacak aynı zamanda dünyaya açılacak. Buraya gelen öğrencilerimiz küçük kardeşlerini çok sevindirdiler. Sadece bununla kalmayıp onlarla oyun da oynadılar. Bu da ağabey-kardeş ilişkisi açısından da çok güzel oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Aynı zamanda bu sorumluluğa sahip oldukları için onları kutluyorum."

Bu tür projeleri il genelindeki tüm okullara yayacaklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:

- "Hepsi elini taşın altına koydu"

Cumhuriyet Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Yasin Durmuş da kampanya fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Durmuş, "Öğrencilerimiz 'hocam köyde kitaplara çok zor ulaşan öğrenciler var, bunlara kitap yardımı projesi yapsak nasıl olur.' diye bana danıştılar. Ben de eğer aktif şekilde çalışırsanız size destek olurum dedim. Ondan sonra destek olacak öğrencilerimizi seçtik. Kimse 'ben destek olmam' demedi. Hepsi elini taşın altına koydu. Özverili şekilde çalıştı. Bir sürü kitap topladık ve bugünlere geldik. Bugün de kitapları asıl sahibi olan öğrencilerimize ulaştırdık."

- "Okumak çok güzel şey, okumayı asla bırakmayın"

Projede görev alan öğrencilerden Ceylan Yiğit de köy çocuklarına yardım etmek ve bir şeyler katabilmek adına böyle bir projeye katıldıklarını anlattı.

Okumanın önemine dikkati çeken Yiğit, "Böyle projede yer aldığım için mutluyum. Öğrenciler her zaman hayallerinin peşinden gitsin, okumak çok güzel şey, okumayı asla bırakmasın." dedi.

