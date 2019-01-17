Köydeki kardeşlerinin de artık kitapları var

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, başlattıkları proje kapsamında topladıkları bin 200 kitabı köy okulunda eğitim gören kardeşleri için kurulan kütüphaneye bağışladı.
Ağrı Cumhuriyet Anadolu Lisesinde eğitim gören 12. sınıf öğrencileri, rehber öğretmen Yasin Durmuş ile köy okullarında okuyan öğrenciler için kitap toplama kampanyası başlattı.
Kısa sürede özverili çalışmayla arkadaşlarından ve yakın çevrelerinden bin 200 adet kitap toplayan öğrenciler, köydeki kardeşleri için koliler hazırladı. Lise öğrencileri okul müdürü ve öğretmenleri ile Hamur ilçesine 18 kilometre uzaklıktaki Yukarı Deredibi köyündeki okula gelerek kitapları teslim etti.
Buradaki ortaokulu gezen öğrenciler, kitapları da İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okulda yapılan kütüphaneye taşıdı.
Gönüllü öğrenciler, ortaokul öğrencileri ile kitapları raflara dizerek kütüphaneyi hazır hale getirdi.
Lise öğrencileri, daha sonra köydeki öğrencilere çeşitli hediyeler verip onlarla kitap okudu. Liseliler, küçük öğrencilerle kar topu da oynadı.
Köye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, öğretmen ve öğrencilerle kurdele keserek kütüphaneyi hizmete açtı.
Tekin, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti.
- "Öğrencilerimiz küçük kardeşlerini çok sevindirdiler"
İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Anadolu Lisesinin 5-6 yıldır benzer çalışmalara imza attığını söyledi.
Bu tür projeleri il genelindeki tüm okullara yayacaklarını anlatan Tekin, şöyle konuştu:
"Öğrenciler kitapları bizzat raflara yerleştirip arkadaşlarına teslim ettiler. Sadece kitap değil, küçük kardeşlerine kırtasiye yardımında da bulundular. Çocuklarımız sadece kitap okumayacak aynı zamanda dünyaya açılacak. Buraya gelen öğrencilerimiz küçük kardeşlerini çok sevindirdiler. Sadece bununla kalmayıp onlarla oyun da oynadılar. Bu da ağabey-kardeş ilişkisi açısından da çok güzel oldu. Onlarla gurur duyuyoruz. Aynı zamanda bu sorumluluğa sahip oldukları için onları kutluyorum."
- "Hepsi elini taşın altına koydu"
Cumhuriyet Anadolu Lisesi rehber öğretmeni Yasin Durmuş da kampanya fikrinin nasıl ortaya çıktığını anlattı.
Durmuş, "Öğrencilerimiz 'hocam köyde kitaplara çok zor ulaşan öğrenciler var, bunlara kitap yardımı projesi yapsak nasıl olur.' diye bana danıştılar. Ben de eğer aktif şekilde çalışırsanız size destek olurum dedim. Ondan sonra destek olacak öğrencilerimizi seçtik. Kimse 'ben destek olmam' demedi. Hepsi elini taşın altına koydu. Özverili şekilde çalıştı. Bir sürü kitap topladık ve bugünlere geldik. Bugün de kitapları asıl sahibi olan öğrencilerimize ulaştırdık."
- "Okumak çok güzel şey, okumayı asla bırakmayın"
Projede görev alan öğrencilerden Ceylan Yiğit de köy çocuklarına yardım etmek ve bir şeyler katabilmek adına böyle bir projeye katıldıklarını anlattı.
Okumanın önemine dikkati çeken Yiğit, "Böyle projede yer aldığım için mutluyum. Öğrenciler her zaman hayallerinin peşinden gitsin, okumak çok güzel şey, okumayı asla bırakmasın." dedi.
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