HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Köyden alışveriş için geldiler, yolda altın dolu çanta buldular! "Aklımdan ilk geçen..."

Köyden alışveriş için geldiler, yolda altın dolu çanta buldular! "Aklımdan ilk geçen..."

28.06.2023 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bayram alışverişi için köyden Hınıs ilçesine gelen iki genç dolaştıkları sırada yolda bir çanta buldu. Çantayı açan gençler altınları görünce soluğu polis merkezinde aldı. Yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınları polise teslim eden gençlerden Ebubekir Ulu "Altınları bulduğumuzda aklımdan ilk geçen haram lokma boğazımdan geçmemesiydi, gençlere de bunu tavsiye ederim" dedi. Altınların sahibi ise gençlere para hediyesi verdi.

Köyden alışveriş için geldiler, yolda altın dolu çanta buldular! "Aklımdan ilk geçen..."

Erzurum'un Hınıs ilçe merkezine bir süre önce köylerinden bayram alışverişi için gelen gençlerden Abdulkerim Aydilek ve Ebubekir Ulu, çarşı merkezinde dolaşırken yerde çanta buldu. Aydilek ve Ulu, çantada gördükleri altın bilezik, yüzük, kolye gibi piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira değerindeki altınları, hemen Hınıs Polis Merkezi Amirliğine götürdü.

BİNER LİRA HEDİYE VERDİ

Çantanın bulunduğu civarda yapılan kamera kayıtları incelemesi sonucunda, Necibe Fırat isimli kadının araca binerken çantayı düşürdüğünü tespit eden polisler, Fırat'ı merkeze çağırdı.Merkezde kaybettiği altınları gördükten sonra büyük mutluluk yaşayan Fırat'a, altınları teslim edildi.

AA-20230628-31548232-31548229-ERZURUMDA_GENCLERIN_BULDUGU_500_BIN_LIRALIK_ALTIN_POLISLE_SAHIBINE_VERILDI

Polislere teşekkür eden Fırat ve eşi, altınları bulan gençlere teşekkür ederek, ısrarları sonucu kişi başı biner lira hediye verdi.

AA-20230628-31548232-31548228-ERZURUMDA_GENCLERIN_BULDUGU_500_BIN_LIRALIK_ALTIN_POLISLE_SAHIBINE_VERILDI

"İNSANLIK ADINA YAPTIK"

Gençlerden Ulu, bayram dolayısıyla oturdukları Yelpiz Mahallesi'nden ilçe merkezine geldiğini anlatarak, "Arkadaşımla çarşıda geziyorduk, yolun ortasında küçük çanta bulduk, içini açtığımızda altın, mücevher gibi değerli eşya görünce karakola götürdük. Çünkü o durumda ben de ailemden biri de olabilirdi. Altınları bulduğumuzda aklımdan ilk geçen haram lokma boğazımdan geçmemesiydi, gençlere de bunu tavsiye ederim. İnsanlık adına yaptık, sizlerden de aynı şeyleri bekleriz. Onları mutlu ettiysek ne mutlu bize." dedi.

AA-20230628-31548232-31548227-ERZURUMDA_GENCLERIN_BULDUGU_500_BIN_LIRALIK_ALTIN_POLISLE_SAHIBINE_VERILDI

Altınları sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Ulu, altınların sahibinin kendilerine zorla para hediyesi verdiklerini aktardı. Aydilek "Altınlar sahibine teslim edilince çok mutlu oldular biz de mutlu olduk. İnşallah gençlere örnek olmuşuzdur, altını bulduğumuzda kendimi kaybedenlerin yerine koydum." diye konuştu. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli olacakİstanbul Valiliği uyardı! Kuvvetli olacak
Ünlü ekonomistten tek bir iz yok! 11 gün oldu! JAK, JASAT ve komandolar da devredeÜnlü ekonomistten tek bir iz yok! 11 gün oldu! JAK, JASAT ve komandolar da devrede
İdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktıİdama dakikalar kala! Saddam'ın o fotoğrafı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
Erzurum

En Çok Okunan Haberler

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Barış Alper Yılmaz, trafik kazası geçirdi!

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Türkiye’nin en uzun babalık davası sona erdi! DNA testi ortaya çıkardı, 100 milyonluk servete ortak oldu…

Kuyumculardan gram altın tahmini

Kuyumculardan gram altın tahmini

Antalya’da inanılmaz rakam! Sahildeki locanın aylık kirası bir yıllık ev kirasına bedel…

Antalya’da inanılmaz rakam! Sahildeki locanın aylık kirası bir yıllık ev kirasına bedel…

'6 Şubat depremleri enerji transfer etmiş olabilir' deyip uyardı

'6 Şubat depremleri enerji transfer etmiş olabilir' deyip uyardı

Taksiciyle kadın müşterinin diyaloğu gündem oldu! 'Sen güzel bayansın'

Taksiciyle kadın müşterinin diyaloğu gündem oldu! 'Sen güzel bayansın'

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

“Hapishanedeki nişanlım spermini sandviç torbasında gönderdi”

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.