Köylü- çiftçi yapılandırma ödeme 2021... Tarım Kooperatifleri kredi borcu yapılandırma süresi uzatıldı mı, son tarih ne zaman??

Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu son durum gündem oldu. 17 Kasım 2020 tarihinde başlayan ve 31 Ocak'ta bitecek olan Köylü- çiftçi yapılandırma başvurusu için Köylü- çiftçi yapılandırma uzatıldı mı sorusunun cevabı araştırılıyor. Önceki yapılandırma son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 verilmiş daha sonra bu süre bir ay daha uzatılmıştı. Köylü- çiftçi yapılandırma başvuru süresi ile birlikte ilk taksit ödeme günleri de ertelenmişti. Köylü- çiftçi yapılandırma yapamayan ve koronavirüsten dolayı zor günler geçiren vatandaşlar, tekrar yapılandırma başvuru süresinin uzatılmasını bekliyor. 31 Ocak'a kadar yapılan başvurularda borçlar 18 taksitte ödenebilecek. Peki Köylü- çiftçi yapılandırma uzatılır mı, köylü- çiftçi öğrenim kredisi borcu faizleri silinecek mi? İşte köylü- çiftçi faizleri için son dakika gelen açıklamalar... TARIM KOOPERATİFLERİNDEN ÇEKİLEN KREDİLERİN YAPILANDIRMA UZATILDI MI? Orman Genel Müdürlüğünce Tarım Kooperatifleri tarafından çiftçi ve orman köylüsüne verilen krediler için de yapılandırma başvurusu süresi bitiyor. 30 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete kararında 31 Ocak 2021'de sona erecek yapılandırma başvuru tarihi bir ay süreyle daha uzatılmıştı, bu sürede sona gelindi. Çiftçi kredisi yapılandırma uzatılacak mı araştırması yapan vatandaşlara, daha önce bir ay uzatıldığını belirtelim. Bu işlemle birlikte hem ilk taksit ödeme süresi hem de yapılandırma başvuru süresi değişmişti. Tekrar bir yapılandırma uzatma kararı alınırsa eğer haberlerimizde yer vereceğiz.

KÖYLÜ VE ÇİFTÇİNİN KREDİ BORCU YAPILANDIRMASI NASIL OLACAK? Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilk 10 maddesi kabul edildi. Bu işlemin ardından 17 Kasım 2020 tarihi itibari ile Resmi Gazete'de yayınlanan söz konusu kanun yürürlüğe girdi. Vatandaşlara vergi, kredi, SGP prim ve birçok borcu tekrar yapılandırma fırsatı verildi. Bu fırsattan yararlanmak isteyen çiftçiler, çiftçi kredi borcu yapılandırma 2021 çıktı mı araştırması yapıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Orman Genel Müdürlüğünce Tarım Kooperatifleri tarafından çiftçi ve orman köylüsüne verilen kredilere de yapılandırma geldi. Peki çiftçi borcu yapılandırma nasıl olacak, çiftçi borcu yapılandırma başvurusu nereye yapılır? ÇİFTÇİ KREDİ BORCU YAPILANDIRMA TAKSİTLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021'de gerçekleştirilecek. 31 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile ilk taksit ödemesi bir ay süreyle uzatıldı.