Köylü kadınlar tarlada hazırlandıkları tiyatrodan kopamadı

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çiftçilikle uğraşan insanlar neden tiyatro oynayamasın?" fikrinden yola çıkarak "Tarladan tiyatroya" projesini başlattıklarını anlattı.

Proje kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Tiyatro ve Sahne Sanatları Kulübü öğrencileri, Kurşunlu ve Yeniköy'den gönüllü 7 çiftçi kadına tiyatro eğitimi verdi. Yaklaşık 1 aylık eğitim alan kadınlar, öğrencilerin yazdığı, projeyle aynı adı taşıyan ve çiftçi kadınların tiyatro oyuncusu olmasını anlatan oyunu geçen kasım ayında sahneledi.

Tarımla, toprakla ve hayvancılıkla uğraşan insanların, sanatsal bir yönünün olduğunu düşündüklerini ifade eden Yoldaş, "Eğitimler sonucunda kadın çiftçilerimiz geçen kasım ayında tiyatro oynayarak güzel bir olaya imza attılar. Kadınlarımız çok büyük bir başarı sergilediler, inşallah önümüzdeki günlerde bir sahne daha alacaklar. oyun sayesinde kadınların kendine olan güvenleri arttı. Talep olursa Türkiye'nin bir çok yerinde sahne almaya hazırlar." diye konuştu.

- "Tiyatro ile hayatımız değişti"

Oyuna hazırlanan kadınlardan 58 yaşındaki Necla Türker, proje öncesinde köyünde kendi halinde çalışan bir kadın olduğunu söyledi.

Bir günde hayatının değiştiğini kaydeden Türker, "Biz köyde tarladan eve, evden pazara giden insanlardık. Fakat bu proje ile tiyatroyla tanıştık, tiyatro başka bir şeymiş." dedi.

Güzel anılar biriktirdiklerini vurgulayan Türker, artık tiyatrodan kopmak istemediklerini belirterek, "Bir oyun oynadık sahnede, çok güzeldi, çok memnun kaldık. İkinci oyun için hazırlanıyoruz, çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tiyatro ile hayatımız değişti diyebilirim." ifadelerini kullandı.