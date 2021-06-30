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  4. Köylüler fark edince hemen harekete geçildi! Bolu'da yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı

Köylüler fark edince hemen harekete geçildi! Bolu'da yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı

30.06.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, tarlanın çevresindeki tellere takılan yavru ayı, ekipler tarafından iğne ile uyutulduktan sonra kurtarıldı. Ayının, saplanan teller nedeniyle yaralandığı belirtildi.

Köylüler fark edince hemen harekete geçildi! Bolu'da yavru ayı, uyutularak tellerden kurtarıldı

Bolu'da Merkeze bağlı Rüzgarlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda köylüler, sabah saatlerinde yavru ayının tarlada tellere takıldığını fark etti. Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Doğa ve Hayvanları Koruma Timi geldi. Ekipler, yavru ayıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

SALDIRMAMASI İÇİN UYUTULDU

Yaralı olan ayı, saldırmaması için Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince iğneyle uyutuldu. Daha sonra ayı, vücuduna saplanan tellerin makasla kesilmesiyle kurtarıldı. Yavru ayı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından götürülürken, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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(DHA)

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