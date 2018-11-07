Köylüler intikam için kaplan öldürdü

Hindistan, sık sık kaplan ve leopar saldırılarına sahne oluyor. Doğal alanları gittikçe yok olan hayvanlar, yiyecek için köyler ve şehirlere iniyor. 2014 sayımına göre, Hindistan'da 2 bin 200 kaplan bulunuyor. Bu rakam, 2011'e göre yüzde 30'luk bir artışı işaret ediyor. 2011'de bu sayı 1700'dü.
İYİ Partili Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: 900 Suriyeli öğretmenin ataması yapıldı
ABD'den Sergey Skripal hamlesi! Rusya'ya bir dizi yaptırım yolda
PKK yandaşları AİHM ve Avrupa Konseyi'ne saldırdı: 14 gözaltı
Meteoroloji'den 12 il için sağanak yağış uyarısı
Kulisler bu iddiayı konuşuyor: Ankara için Özhaseki, İzmir için Soylu
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum