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Köylüler intikam için kaplan öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 08:09 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Chaltua köyünde yaşananlar dünyayı sarstı. Köyde yaşayan 50 yaşındaki bir adama saldıran kaplan ağır yaralanan adamın ölmesine neden oldu. Bunu duyan köylüler sürekli insan yiyen kaplanı yakalayarak traktörle ezdi.

Hindistan, sık sık kaplan ve leopar saldırılarına sahne oluyor. Doğal alanları gittikçe yok olan hayvanlar, yiyecek için köyler ve şehirlere iniyor. 2014 sayımına göre, Hindistan'da 2 bin 200 kaplan bulunuyor. Bu rakam, 2011'e göre yüzde 30'luk bir artışı işaret ediyor. 2011'de bu sayı 1700'dü.

İnsan yiyen vahşi kaplanı ezdiler

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İnsan yiyen vahşi canlı, Pazar günü bir köylüyü öldürdü.
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50 yaşındaki erkek, köyün mavnasında gerçekleşen saldırıda ağır yaralandı.
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Kurbanın ölmesi köyde büyük öfke yarattı.
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Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Chaltua köyünde yaşayanlar, haberin yayılmasıyla harekete geçti.
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İntikam için vahşi kaplanın peşine düştüler.
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Hayvan traktörle ezilerek öldürüldü.
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Dünya medyasında ses getiren olay, Hindistan'daki bir başka kaplan vakasının hemen ardından geldi.
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13 insanı öldüren Avni isimli dişi kaplan, iki gün önce dövülerek öldürülmüştü.
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Hindistan kaplan saldırı kaplan saldırısı

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