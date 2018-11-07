Köylüler intikam için kaplan öldürdü

Hindistan, sık sık kaplan ve leopar saldırılarına sahne oluyor. Doğal alanları gittikçe yok olan hayvanlar, yiyecek için köyler ve şehirlere iniyor. 2014 sayımına göre, Hindistan'da 2 bin 200 kaplan bulunuyor. Bu rakam, 2011'e göre yüzde 30'luk bir artışı işaret ediyor. 2011'de bu sayı 1700'dü.