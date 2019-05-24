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Köylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 12:16 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 2014 yılında beldeden köye dönüşen ve tüm kurumları kapanan 700 nüfuslu Büyükafşar'da köylüler, boş zamanlarını kütüphanede kitap okuyarak değerlendiriyor.  İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Büyükafşar köyü, 2014 yılında nüfusu 2 binin altında olan beldelerde belediyelerin kapatılması sonucu köye dönüştü.

Köylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyor

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, 2014 yılında beldeden köye dönüşen ve tüm kurumları kapanan 700 nüfuslu Büyükafşar'da köylüler, boş zamanlarını kütüphanede kitap okuyarak değerlendiriyor.
İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Büyükafşar köyü, 2014 yılında nüfusu 2 binin altında olan beldelerde belediyelerin kapatılması sonucu köye dönüştü. 700 nüfuslu köyde ilköğretim, lise ve yatılı bölge okulu ile birlikte, sağlık ocağı ve jandarma karakolu ile PTT şubesi de kapatıldı. Köyde sadece resmi kurum olarak 30 yıl önce İl Halk Kütüphanesi'ne bağlı kurulan halk kütüphanesi kaldı. 2 görevlinin bulunduğu kütüphane, hafta içi 5 gün hizmet veriyor. Çoğu çiftçilik yapan köy sakinlerinin büyük bölümü, gündüz tarlada çalıştıktan sonra kahvehane yerine kütüphaneyi tercih ediyor. Köy sakinleri yaklaşık bin 500 kitabın bulunduğu kütüphanede istedikleri kitapları okuyarak zaman geçiriyor.
'BİR KÜTÜPHANEMİZ VAR'
Köy muhtarı Müslüm Kocaoğlu, 1974 yılında belediye olan Büyükafşar'ın, 2014 yılında köye dönüştüğünü söyledi. Köyde bulunan birçok resmi kurumun kapandığını belirten Kocaoğlu, "Bir kütüphanemiz var. Halk kahveye gitmiyor. Çiftçilerimiz boş kaldığı zaman kütüphaneye gidiyorlar. Kütüphanede kitap okuyarak zaman geçiriyorlar" dedi. Muhtar Kocaoğlu, köyün ise birçok sıkıntısının bulunduğunu bunların en başında ise ulaşımın olduğunu söyledi.
'KÜTÜPHANEMİZİN KAPANMASINI İSTEMİYORUZ'
Köy sakinlerinden Halil Ozan, boş zamanlarında kütüphanede kitap okuyarak zaman geçirdiklerini söyledi. İbrahim Erikli ise, "Bağ bahçe işleri ile uğraşıyorum. İş sonrası kahveye inmiyorum, kütüphaneye çıkıyorum" dedi. Ebül Akbal da "Boş zamanlarımızı kütüphanede kitap okuyarak geçiriyoruz. Kütüphanemizin kapanmasını istemiyoruz" diye konuştu.

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Köylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyorKöylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyorKöylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyorKöylüler, kahve yerine kütüphaneye gidiyor

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