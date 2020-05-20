Köylüler neye uğradığı şaşırdı! Evin çatısına minare düştü

Ankara’nın Nallıhan ilçesi Ömerşeyhler Mahallesi’nde etkili olan şiddetli rüzgara dayanamayan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki metal minare, büyük bir gürültüyle yıkıldı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler evin çevresinde önlemleri aldı. Ekiplerden alınan bilgilere göre herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Camilerinin yıkılmasından dolayı üzgün olduklarını belirten mahalle muhtarı Ayhan Çakır, “Tek tesellimiz o saatlerde vatandaşlarımızın orada olmayışı hepimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” dedi. (İHA)



