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Köylüler ot toplarken bulmuştu! 7 yıl sonra kemikleri bulunan adam defnedildi

21.12.2022 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gümüşhane'de 27 Mayıs günü hayvanları için ot toplayan köylüler toprağa gömülü halde insana ait kafatası ve kemikler bulmuş olayı jandarmaya bildirmişti. Yapılan çalışmalar sonucu kemiklerin ve bulunan kıyafetlerin 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç’e ait olduğu kesinleşmişti. Kriminal laboratuvardan çıkan sonucun ardından, Germiç’in oğulları Metin ve Ali Germiç ile yakınları bugün Torul Savcılığı’na giderek babalarının kemiklerini teslim aldı. Kemikler, cenaze namazının ardından defnedildi.

Köylüler ot toplarken bulmuştu! 7 yıl sonra kemikleri bulunan adam defnedildi

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Üçtaş köyünün İmat Kıranı Mahallesi'nde 27 Mayıs tarihinde ormanlık alanda ot toplayan köylüler insan kafatası buldu. Jandarma ekipleri kafatası ve kemiklerin Kürtün'de daha önce kaybolan ve uzun aramalar sonucunda bulunamayan 49 yaşındaki Hasan Germiç'e ait olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. Kemikler ve kafatası kriminal laboratuvara gönderildi. Yapılan çalışmalar neticesinde kemiklerin Kürtün ilçesinde 24 Kasım 2015 tarihinde kaybolan Hasan Germiç'e ait olduğu kesinleşti.

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Kriminal laboratuvardan çıkan sonucun ardından, Hasan Germiç’in oğulları Metin ve Ali Germiç ile yakınları bugün Torul Savcılığı’na giderek babalarının kemiklerini almak için gerekli evrakları imzaladı. Daha sonra Torul Devlet Hastanesi’ne giden oğlu Ali Germiç küçük bir tabut içerisinde kendilerine verilen kemikleri alarak cenaze aracına yükledi. Üçtaş köyüne getirilen Hasan Germiç’e ait kemikler usulen kılınan cenaze namazının ardından Üçtaş Köyü Merkez Mezarlığına defnedildi.

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''ABİMİN ARTIK BİR MEZARI VAR''

Hasana Germiç’in kardeşi Talat Germiç, “Yaşanması çok zor bir durum, anlatmak bir o kadar zor. Allah abime rahmet eylesin. İnşallah yapanların bir an teşhir edilerek, cezalandırılmasını istiyorum. İyi değiliz. Zor bir durum. Kemikler o dağda yıllarca kalmış. Bu hiç hoş bir şey değil. Zor bir durum. Tek tesellimiz onu defnetmemiz, bir mezarı olması ve yakınlarının başına gelip dua edebilecekleri bir yer var” dedi.

Öte yandan cenaze namazı öncesinde konuşan Merkez Kıran Cami imamı Mahmut Narin, karşısında bulunan Üçtaş köyü sakinleri ve Hasan Germiç’in yakınlarına hitaben, köylerinin bu lekeden kurtulması gerektiğini ve yalan söylemek ile bir kötülüğü ortaya çıkarmanın önemine uygun bir konuşma yaptı.

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(İHA)

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