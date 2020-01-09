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  4. Köylüler seferber oldu

Köylüler seferber oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 22:57 | Son Güncelleme

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.Lalapaşa ilçesinde Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu’nun (80) evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Köylüler seferber oldu

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu, jandarma, AFAD ve köy halkının seferberliği sayesinde bulundu.
Lalapaşa ilçesinde Alzaymır hastası Fatma Topaloğlu’nun (80) evine dönmemesi üzerine, yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İz takip köpekleri kullanan jandarma ile AFAD ekipleri ve vatandaşlar gece boyunca arama yaptı. Evinin 4 kilometre uzağındaki arazide yapılan çalışmanın ardından bulunan Topaloğlu’nun halsiz ve yorgun olduğu görüldü. Topaloğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Köylüler seferber oldu

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