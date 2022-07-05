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Köylüyü canından bezdiren ayı 'pala dayı'nın tarlasına giremiyor: İstesem vururdum ama...

05.07.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta ayıların adeta mesken tuttuğu Armutlu köyünde yaşayanlar ayılar yüzünden adeta canlarından bezdiler. Kovandaki balların bahçedeki sebze meyvenin yenmesi üzerine çözüm arayışına giren köylülerden 'Pala Dayı' lakaplı Bayram Aslanhan, bulduğu çözümle ayının tarlasına girmesini önlediğini söylüyor. Ayıya "Nereye gidiyorsun" diye bağırarak, korkutup kaçıran Aslanhan, ''istesem vurabilirdim ama yapmadım. Kızarak üstüne yürüdüm aşağı doğru gitti'' şeklinde konuştu.

Köylüyü canından bezdiren ayı 'pala dayı'nın tarlasına giremiyor: İstesem vururdum ama...

Bayburt'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan Armutlu köyünde, gündüz saatlerinde bir kaç ayı dağda dolanırken görüldü. Köydeki dağlık alandan köy meydanına inerken görülen ayılar, köy sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Köyde arıcılık işiyle uğraşan vatandaşların arı kovanlarındaki ballarını yiyen ayılar maddi zarara yol açarken, bağ-bahçesi olan köy sakinlerinin de tarladaki sebzelerini, meyvelerini yiyerek köydekileri canından bezdirdi.

Tarladaki barakasında otururken ayının otların arasında kendine geldiğini gören meşhur 'Pala Dayı' lakaplı Bayram Aslanhan elindeki değnekle ayıya meydan okuyarak, ayıyı tarlasından uzaklaştırmayı başardı. Bir süre ayıyla mücadele eden Aslanhan, değneği ve cesaretiyle tarlasına musallat olan ayıyı kaçırdı.

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"AYIYA BAĞIRARAK, KIZARAK ÜZERİNE YÜRÜDÜM"

Ayıya "nereye gidiyorsun" diye bağırarak, korkutup kaçıran Aslanhan, "Ben barakadaki iskemlede oturuyordum. Tam ayı önümden fasulyenin olduğu yere doğru geçiyordu. Nereye gidiyorsun dememle ona, bana bir baktı olduğu yerden geri döndü. Elimdeki değnekle ayının peşine düştüm. Gitti, aşağıda biraz bekledi, ben içeri girene kadar bir süre daha bekledi. Ben içeri girer girmez, tekrar yeniden geri geldi. Bu dediklerim gündüz vakti oluyor. Silahım da var her şeyim var, vurmak istesem vururdum ama cezası var diye ateş etmedim, kızarak üstüne yürüdüm aşağı doğru gitti. Ayı alttan sinsi sinsi yoncanın içinden sessizce geliyor, görünmüyor. Aramızda 5-6 metre var yok istesem vurabilirdim ama yapmadım, peşine düştüm kovaladım onu buradan" diye konuştu.

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"FASULYELERİMİZİ YEDİ, KOVANLARIMIZA SALDIRDI AYININ BİZE ZARARI ÇOK"

Karşıdaki ormandan ayıların geldiğini, tarlası olanların tarlalarına girerek ayıların vatandaşları zarara uğrattığını söyleyen Aslanhan, "Fasulyeyi yedi, fasulyelerimizi hep otladı peteklerimizi de yedi. Ayının bize zararı çok" sözlerini kullandı.

"AYILAR ÇOK UYANIK HAYVANLAR"

Ayıların gizlice sürünerek tarlalara girdiğini, geldiklerini anlamanın zor olduğunu dile getiren Aslanhan, "Uyanık hayvanlar, görüneceğini bildiği için sürünerek geliyor, sinsi sinsi geliyor, görünmüyor kimseye. Tarlada kimsenin olmadığını anladığında tarlada kovan, fasulye ne varsa hemen saldırıyor" ifadelerini kullandı.

"FASULYELERİ YEDİ OLMADI, KOVANLARI DAĞITTI OLMADI EN SONUNDA BİZİ YİYECEK"

Tarlada ne var ne yok her şeye zarar veren ayı Aslanhan'ın kovanlarını da talan ederek, ballarını yedi. Aslanhan ayıların bu gidişle vatandaşlara saldıracağını belirterek, "Fasulyeyi yedi olmadı, kovanlarımı dağıttı yedi olmadı, şimdi en son bizi yiyecek" dedi.

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Köyde ayının dağdan indiğini gören bir diğer vatandaş İbrahim Altunbay da ayıyı bağırarak kaçırdığını söyleyerek, "Bir baktık yukarıdan aşağı ayı geliyor. Ben ona bağırdım, nereye geliyorsun diye bağırdım. Kalktı ayaklarının üstüne dikildi, bize doğru baktı. Bir iki sefer daha bağırdım, yukarı doğru arkasını dönüp gitti" diye konuştu. Köy muhtarı İsmail Altunbay ise ayıların köydeki vatandaşların peteklerini, tarladaki sebze ve meyvelerini yemelerinin önüne bir türlü geçemediklerini belirterek, bu durumdan şikayetçi olduklarını vurguladı.

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(İHA)

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Bayburt
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