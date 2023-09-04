HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Köyü terk edenler olmuştu! Nefes aldıran haber geldi: 17 gün sonra yakalandı

Köyü terk edenler olmuştu! Nefes aldıran haber geldi: 17 gün sonra yakalandı

04.09.2023 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Topardıç köyünde 17 gün önce bir baba ile oğlu öldürüldü. Katil zanlısının o günden itibaren kaçak olması öldürülen ailenin üyelerini tedirgin etti. Bazı aileler, katil zanlısının kendilerine de zarar vereceği endişesiyle başka yerlere taşındı. Tüm köyün diken üstünde olduğu olayla ilgili Valilikten beklenen açıklama geldi. Katil zanlısı Ali Karabayır 17 günün sonunda yakalandı.

Köyü terk edenler olmuştu! Nefes aldıran haber geldi: 17 gün sonra yakalandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) pusu kurup av tüfeğiyle öldürdükten sonra dağa kaçan Ali Karabayır, 17 gün sonra yakalandı.

a3

TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Olay, 18 Ağustos'ta ilçeye bağlı Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörün römorkuna yüklediği buğdayı köyüne götürürken, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu dayısı Ali Karabayır ile karşılaştı. Karabayır yanındaki av tüfeği ile traktörle giden yeğeni Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Ercan, traktörler birlikte şarampole düştü. Ali Karabayır daha sonra tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ın yanına giderek ona da tüfekle ateş açtı.

a1

BAZI KÖYLÜLER YAŞADIKLARI YERİ TERK ETTİ

Köyün eski muhtarı Mehmet Ali Poyraz'ın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Ercan ile oğlu Hüseyin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlu köylerinde toprağa verildi.
Jandarma olayın ardından motosiklet ile kaçan cinayet şüphelisi Ali Karabayır'ı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 24 Ağustos'ta olayın yaşandığı yere yakın bölgede Karabayır'a ait motosiklet terk edilmiş halde bulundu. Köyde oturan Ercan ailesinin yakınları ve bazı köylüler ise Karabayır'ın kendilerine de zarar vermesinden endişe ederek bölgeden ayrıldı.

a2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Olaya ilişkin Sivas Valiliği bugün yaptığı yazılı açıklamada 17 gündür kaçan Ali Karabayır'ın yakalandığını duyurdu. Valiliğin açıklamasında, "İlimiz Kangal ilçesi, Topardıç köyünde 18.08.2023 Cuma günü meydana gelen olayda, Ali Karabayır isimli şahıs, aynı köyde ikamet eden eniştesi Rıza Ercan ve yeğeni Hüseyin Ercan'ı av tüfeği ile öldürerek olay yerinden kaçmıştır. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmada, firari şahsın Sivas merkez Pulur Mahallesinde bir parkta olduğu anlaşılmış, şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli mercilere sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yağmur bir anda bastırdı! Sokaklar göle döndüYağmur bir anda bastırdı! Sokaklar göle döndü
Asel bebek her yerde aranıyor! Sürüklenen araçta annesinin kucağından kaymıştıAsel bebek her yerde aranıyor! Sürüklenen araçta annesinin kucağından kaymıştı
Soçi'deki kritik görüşmenin ardından ABD'den ilk açıklamaSoçi'deki kritik görüşmenin ardından ABD'den ilk açıklama
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sivas

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Dehşet anları kamerada! Koşarak 76 yaşındaki kadına saldırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları başladı! Binlerce ürün yarı fiyatına...

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Dünyanın beklediği davada yeni karar

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Tuvalet sırasında kavga çıktı! Ortalık karıştı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.