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Koyunları otlatırken gölete düştü! 10 yaşındaki Emir'den acı haber

27.03.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, merada koyunları otlatan 10 yaşındaki Emir Esnek ayağı kayınca gölete düştü. Ailesi tarafından sudan çıkarılan Emir kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Koyunları otlatırken gölete düştü! 10 yaşındaki Emir'den acı haber

Bigadiç ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi yakınlarında, kuzeniyle birlikte koyunları otlatmaya çıkan Davutlar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Emir Esnek, iddiaya göre, ayağı kayınca gölete düştü.

Kuzeninin haber vermesi üzerine baba Şenal ve annesi Fadime Esnek, olay yerine gelerek gölete düşen Emir’i sudan çıkardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Emir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Talihsiz çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma ekiplerince sürdürülüyor. (DHA)

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Balıkesir
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