Koyunlarının kaybolduğunu söyledi ama gerçek çok başka çıktı

Geçtiğimiz hafta sonun jandarmayı arayan S.B. ve C.A. isimli şahıslar, Çıldır'ın yaylasında bulunan küçükbaş hayvanlardan 99 tanesinin kayıp olduğu yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen jandarma ekipleri konu hakkında araştırma başlattı. Arama köpeği ve drone ile bölgeyi tarayan jandarma, kaybolduğu ileri sürülen koyunlara ulaşamadı. Soruşturmayı genişleten jandarma, kayıp koyunların hayvan sahibinin oğlu tarafından farklı zamanlarda Ardahan il merkezinde üç şahsa çoban köpeği karşılığında satıldığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin Ardahan'daki adresine baskın yapan jandarma, kayıp 99 koyunu ele geçirerek sahiplerine teslim etti.

Şüpheliler hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.

(İHA)

