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Koza-İpek Holding davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

FETÖ Çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından yargılanmalarına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Savcının esasa ilişkin mütalaasından sonra görülen ilk duruşmada mahkeme başkanı gelen bilgi ve belgeleri okudu.

- Yargılamanın durdurulması talebi

Mahkeme başkanı, gelen bilgi ve belgeler arasında uluslararası tahkim heyetinin, İpek Holding'in İngiltere'de kurulmuş olmasından da yola çıkarak Türkiye'de devam eden ceza davasının durdurulmasına yönelik tavsiye niteliğinde bir kararı olduğunu bildirdi.

Bilgi ve belgelerin okunmasının ardından mahkeme başkanı, tarafların bir diyeceği olup olmadığını sordu.

Müşteki avukatları, hiçbir organ ya da makamın, yargılamanın durdurulmasına yönelik bir talepte bulunamayacağını, yargıya müdehale edilemeyeceğini, mahkemelere emir-talimat veremeyeceğini belirterek, talebin reddedilmesini istedi.

Sanıklardan Cafer Tekin İpek'in avukatı Hüseyin Uğur Poyraz ise söz konusu hakem heyetinin kararının, İpek Holding'in İngiltere'de kurulmuş bir şirket olması ve Türkiye'deki yatırımlarından kaynaklanan uyuşmazlıklardan dolayı verdiği bir karar olduğunu söyledi.

Türkiye, Büyük Britanya ve İrlanda arasında imzalanan anlaşma gereği böyle bir karar verildiğini ve anlaşmanın bağlayıcılığı bulunduğunu ve tatbik edilmesi gerektiğini öne süren Poyraz, heyetin aldığı kararın AİHM kararı gibi olduğunu iddia etti.

Verilen aranın ardından mahkeme, hakem heyetinin tavsiye niteliğindeki yargılamanın durdurulmasına yönelik kararını reddetti.

- Mütalaaya karşı beyanlar

Duruşmada daha sonra sanıkların mütalaaya karşı beyanları alınmaya başlandı.

Tutuklu sanıklardan Şaban Yörüklü, bu devletin ekmeğini yediğini belirterek, "Benden terörist olmaz." diye konuştu.

Yörüklü, 1980 darbesinden sonra İpek Matbaacılık'a muhasebeci olarak girdiğini ifade ederek, sonrasında genel müdürlük dahil çeşitli görevlerde bulunduğunu ve İpek Holding yönetim kurulu üyeliği de yaptığını söyledi.

Yönetim kurulu üyesi olduğu süreçte bir suçlama yapıldığını ancak bu dönemde hiçbir imza yetkisi bulunmadığını savunan Yörüklü, genel müdürlük yaptığı son dönemde kayyumlarla da çalıştığını anlattı.

Yörüklü, kayyumlarla çalışırken görevinden alındığını ancak tazminatının da verildiğini belirterek, bundan 18 ay sonra tutuklandığını ifade etti.

Örgüt hiyerarşisinde, medya şirketlerinde süreklilik arzedecek şekilde görev aldığının iddia edildiğini de belirten Yörüklü, ancak medya kuruşuşlarının hiçbirinin künyesinde adının dahi bulunmadığını söyledi.

FETÖ üyesi olduğuna dair hiçbir kriterin de kendisinde bulunmadığını iddia eden Yörüklü, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanıklar Harun Ekinci, Mahir Şermet ve Hüseyin Erdem'in de savunma yaptığı duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

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