Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan ve 3 bin yıllık olduğu söylenen, 2008 yılında sit alanı ilan edilen balıklı göl, ilgi bekliyor. Göldeki balıkların kutsal olduğuna inanan yöre halkı, bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.

Kozluk ilçesi Oyuktaş köyüne bağlı Yeşilyurt mezrasınrda bulunan balıklı göl, görenleri büyülüyor. Bölge halkı, 3 bin yıllık olduğu söylenen ve içindeki balıkların kutsal olduğuna inanılan balıklı gölün turizme kazandırılmasını bekliyor.

Mezra sakinlerinden Barış Kavak, gölün kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk olduğunu söyledi. Kavak, “Göl eski çağlardan beri var. Balıklar başka yerden getirilmemiştir. Uzun yılardır bu göl ve balıklar buradadır. Köyümüzde ayriyeten şehitliğimiz var. Bu gölün şehitliğe ait olduğuna inanıyoruz. Göldeki balıkları hiç kimse yemiyor ve dokunmuyor çünkü şehitliğe bağlı olduğu için herkes korkuyor. Kış aylarında gölün suyu çok ısınıyor ve yazın da soğuyor. Çoğu zaman vatandaşlar buraya geliyor ve bu gölün şifalı olduğuna inanıyor. Biz köylüler olarak bu gölün suyundan faydalanmaya çalışıyoruz. Sit alanı olduğu için çalışma yapılmıyor. Bu yüzden bakımsız kalıyor. Biz köylüler olarak buranın elden geçirilmesini ve turizme açılmasını istiyoruz” dedi.