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Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan ve 3 bin yıllık olduğu söylenen, 2008 yılında sit alanı ilan edilen balıklı göl, ilgi bekliyor.

Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor

Batman’ın Kozluk ilçesinde bulunan ve 3 bin yıllık olduğu söylenen, 2008 yılında sit alanı ilan edilen balıklı göl, ilgi bekliyor. Göldeki balıkların kutsal olduğuna inanan yöre halkı, bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.
Kozluk ilçesi Oyuktaş köyüne bağlı Yeşilyurt mezrasınrda bulunan balıklı göl, görenleri büyülüyor. Bölge halkı, 3 bin yıllık olduğu söylenen ve içindeki balıkların kutsal olduğuna inanılan balıklı gölün turizme kazandırılmasını bekliyor.
Mezra sakinlerinden Barış Kavak, gölün kış aylarında sıcak, yaz aylarında ise soğuk olduğunu söyledi. Kavak, “Göl eski çağlardan beri var. Balıklar başka yerden getirilmemiştir. Uzun yılardır bu göl ve balıklar buradadır. Köyümüzde ayriyeten şehitliğimiz var. Bu gölün şehitliğe ait olduğuna inanıyoruz. Göldeki balıkları hiç kimse yemiyor ve dokunmuyor çünkü şehitliğe bağlı olduğu için herkes korkuyor. Kış aylarında gölün suyu çok ısınıyor ve yazın da soğuyor. Çoğu zaman vatandaşlar buraya geliyor ve bu gölün şifalı olduğuna inanıyor. Biz köylüler olarak bu gölün suyundan faydalanmaya çalışıyoruz. Sit alanı olduğu için çalışma yapılmıyor. Bu yüzden bakımsız kalıyor. Biz köylüler olarak buranın elden geçirilmesini ve turizme açılmasını istiyoruz” dedi.

“Gölün durumu üzüntü verici”
Garzan Kültür Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Erkan Barlık, gölün daha önce ziyaret olarak kullanıldığını anlatarak, “Buradaki balıkların kutsal olduğu inancına hakim. Halkın ritüeli haline gelen bu inanış balıkların korunarak çağımıza ulaşmasına vesile olmuş. Bölge halkı balıkların kutsal inancı dışında, beli cilt hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Mantar, sedef, egzama ve romatizmal hastalıklara iyi geldiğini ve şifa bulduklarını söylüyorlar. Balıklı gölü sık sık ziyarete geliyor vatandaşlar. Biz de ziyarete gelerek ayaklarımızı gölün içine soktuk balıklar hemen ayaklarımıza dadanıp, mantarları ve ölü derilerimiz kemirmeye başladılar. Kozluk halkı bir an önce buranın turizme kazandırılmasını istiyor. 2008 yılında sit alalına çevrilen Yeşilyurt Mezrası’nın en önemli eseri olan balıklı gölün bu şekli, vatandaşları derinden üzmektedir” dedi.

Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor

Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor

Kozluk’un ‘Balıklı Göl’ü ilgi bekliyor

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