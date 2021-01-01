KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Perihan Gövel Perihan Gövel 01.01.2021 10:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Son dönemde kozmetik ürünlerin içeriği birçok habere konu oldu? Hayatımız ve sağlığımız üzerinde böylesine önemli olan bu konu hakkında merak edilen tüm noktaları mercek altına aldık.

Kozmetik endüstrisinde kullanılan kimyasal malzemelerin sağlığımıza etkileri yadsınamaz. Kozmetik ürünlerin içeriği, üretimi ve tazeliği cilt sağlığını yakından ilgilendirir. Tüm ürünlerde olduğu gibi kozmetik ürünlerde son kullanma tarihi son derece önem arz eder.

Kozmetik Ürün Seçimi Neden Bu Kadar Önemli?

Kozmetik ürünler; görünümü güzelleştirmek için dışarıdan uygulanan ürünler olup, günlük hayatın neredeyse vazgeçilmezleri arasındadır. Kadın ve erkek hemen herkesin kullandığı bu ürünler, dış görünüm üzerinde etkili olmakla beraber; kişiye motivasyon sağlayıp kişiyi mutlu eder. Günümüzün kozmetik endüstrisi ayrıca yaşlanma etkilerine karşı da önemli bir güçtür. Bilinçli seçilen, kaliteli, kişiye uygun ve cilde dost ürünler doğru kullanıldığında kişileri güzelleştirir. Ancak yanlış kozmetik ürün alımı; cilt sağlığı üzerinde kansere varabilecek ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. İçeriği sağlıksız ya da kişiye uygun olmayan ürünler, ciltte çeşitli yan etkilere neden olabilir.

Yan Etkilere Dikkat

Kozmetik ürünlerin içeriğinden kaynaklı olarak; kozmetik tahammülsüzlüğü, ciltte hassasiyet, akne, egzama, ciltte renk değişikliği gibi ürününün kullanıldığı bölgelerde istenmeyen yan etkiler görülebilir. Bazen de ürünün kana geçmesinden dolayı sistemik yan etkiler ortaya çıkabilir.

Kozmetik Tahammülsüzlüğü

Bazı kozmetik ürünlerin kullanımı sonrası ciltte yanma, batma, sızlama ve gerginlik gibi şikayetler oluşabilir. Bu durum ürünün her uygulanmasından sonra ortaya çıkar ve bazen de dayanılmaz acı verebilir. Bu istenmeyen duruma "kozmetik tahammülsüzlüğü" denilmektedir. Duyu sinirlerinin hassasiyetinden kaynaklı olan bu sorun karşısında kozmetik ürün seçerken daha çok dikkat etmek gerekir. Kozmetik tahammülsüzlüğü yaşayan hassas ciltli kişilerin alkol, A vitamini ve alfa hidroksi asit gibi cildi tahriş eden ürünlerden uzak durması gerekir. Bu kişiler cilt yapılarına uygun ürünler seçmelidir.

Kozmetik Ürün Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Kozmetik ürün seçerken marka, fiyat, popülerlik, ambalaj, koku gibi birçok etken kararları etkileyebilir. Ancak ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken çok daha önemli konular vardır. Bunlar kısaca cilde uygun doğru ürünü seçmek şeklinde de tanımlanabilir. İşte ürün alırken dikkat edilmesi gereken önemli konular:

Cilt tipini analiz emek: Kozmetik ürünlerinin etkili olması isteniyorsa kişi öncelikle kendi cildinizi iyi tanımalı; analiz etmelidir. Bunun sonucunda kişi kendi cilt tipine iyi gelecek bakım ürünlerine yönelmelidir. Ürün alırken de bir ihtiyaç sıralaması yapılmalı; bu sıralama doğrultusunda cildin ihtiyacına ve tipine uygun ürünler seçilmelidir.

Ürünün kullanım alanını bilmek: Sağlıklı bir uygulamanın en önemli kriterlerinden biri de doğru bölge için doğru ürünü kullanmaktır. Örneğin nemlendiricilerin birçok farklı türü vardır. Hatta yüz nemlendiricilerinin bile bölgesel ayrımı bulunur. Bu sebeple ürünün hangi bölgeye özel etki sunduğu dikkate alınmalıdır. Bunun için mağaza görevlilerinden, ürün uzmanlarından bilgi alınabilir; online alışverişte canlı destekten yararlanılabilir veya ürün etiketleri incelenebilir.

Ürün etiketlerini okumak: Kozmetik ürünler pek çok kimyasal madde barındırabilir ve bu maddeler, her cilt için uygun olmayabilir. Bazı ciltler hassas olabilir ya da bazı maddelere karşı alerjen tepki gösterebilir. Özellikle sedef, egzama, ürtiker vb. cilt hassasiyeti olanlar ciltlerine uygun ürünleri seçmelidir. Hassas ciltli kişiler kozmetik alırken ürün muhteviyatını iyice öğrenmeli; cildine zarar veren paraben, alkol vb. bileşenleri içeren kozmetikleri kullanmamalıdır. Ürün etiketleri okunurken içeriğin dışında dikkat edilmesi gereken konuların başında ürünün son kullanma tarihi gelir. Son yıllarda kozmetik ürünlerde exp ne demek? Sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Kozmetik ürünlerde geçen exp ürünün son kullanma tarihi demektir. Son kullanma tarihi geçen ürünler bayatlayacağından cilt için büyük risk oluşturabilir. Bu sebeple ürünler son kullanma tarihi gelmeden önce satın alınmalı ve kullanılmalıdır.

Doğal içerikli ürünleri almak: Günümüzde trend olan alışveriş şekli doğal veya organik ürünlere yönelim şeklindedir. Başta gıda olmak üzere pek çok sektörde doğal ya da doğala en yakın ürünler daha sağlıklı seçimler olarak karşımıza çıkar. Kozmetik endüstrisinde de bu hususa mümkün mertebe dikkat edilmeli; çok fazla kimyasal hammadde içeren ürünler yerine daha az kimyasal ve sentetik madde içeren; mümkünse %100 doğal ürünler alınmalıdır. Ürünlerin doğal olup olmadığını anlayabilmek için sertifikaları kontrol edilmelidir. Doğal ya da organik ürün sertifikasına sahip, bitkisel ürünlerden elde edilen ürünler hem birey sağlığına ve hem de çevreye dost ürünlerdir.

  • Doğru ambalajlı ürünleri seçmek: Ürünün markası, kalitesi içeriği ve son kullanma tarihi gibi ambalajı da önemlidir. Hem kullanım hem saklama açısından kişiye kolaylık sağlayacak tasarımlar tercih edilmelidir. Çoğunlukla tek kullanımlık aplikatörler, fırçalar ve spatulalı ürünler satın alınmalıdır.
  • Özellikle bir cilt hastalığına sahip olanlar kişiler ile gebeler, bebek emzirenler, alerjik durumu olanlar yani kısaca riskli grupta bulunanlar tüm bu maddelere daha fazla özen göstermelidir.

Kozmetik Ürünler Yönetmeliği

Kozmetik ürünlerin üretimi ve satışı için üretici firmaların bir takım yükümlülükleri vardır. Firmalar ancak bu yükümlülükleri yerine getirmeleri halinde bakanlıktan onay alıp ürünlerini satışa sunabilir. Firmaların sahip olması gereken tüm sorumluluklar, kozmetik ürünler yönetmeliği ile kontrol altına alınmıştır. Kozmetik yönetmeliğinin amacı; kozmetik ürünlerin tüketiciye ulaşmadan önce insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde üretiminin gerçekleştirilmesi ve piyasaya bu şekilde arz edilmesini sağlamaktır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali Kilolarıyla gündem olmuştu! İşte ünlü ismin son hali
Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?
30 Kasım 2020 Pazartesi burç yorumları30 Kasım 2020 Pazartesi burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Taytlı pozlarında olay olan detay!

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

Her yaptığı olay oldu! 2020'nin konuşulanları

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

O ülke kadınlarının sırrı 5 yöntemde gizli!

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Herkes onun peşinde! İlham veren yolculuk

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Pelvik organ sarkması nedir ve neden oluşur?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?

Buz lazer nedir? Buz lazeri neden tercih etmeliyiz?

Perma yaptırmak isteyenler için harika öneriler

Perma yaptırmak isteyenler için harika öneriler

Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Porselen makyaj neye denir ve nasıl yapılabilir?

Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?

Makyaj bazı nedir ve ne işe yarar?

Kuru şampuan nedir? Kuru şampuan ile ilgili önemli bilgiler

Kuru şampuan nedir? Kuru şampuan ile ilgili önemli bilgiler

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Dermaroller uygulaması nedir? Kullanımı nasıl olmalıdır?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.