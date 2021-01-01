Kozmetik ürünlerin içerikleri neden önemli? Kozmetik ürün seçerken nelere dikkat edilmeli?

Kozmetik endüstrisinde kullanılan kimyasal malzemelerin sağlığımıza etkileri yadsınamaz. Kozmetik ürünlerin içeriği, üretimi ve tazeliği cilt sağlığını yakından ilgilendirir. Tüm ürünlerde olduğu gibi kozmetik ürünlerde son kullanma tarihi son derece önem arz eder. Kozmetik Ürün Seçimi Neden Bu Kadar Önemli? Kozmetik ürünler; görünümü güzelleştirmek için dışarıdan uygulanan ürünler olup, günlük hayatın neredeyse vazgeçilmezleri arasındadır. Kadın ve erkek hemen herkesin kullandığı bu ürünler, dış görünüm üzerinde etkili olmakla beraber; kişiye motivasyon sağlayıp kişiyi mutlu eder. Günümüzün kozmetik endüstrisi ayrıca yaşlanma etkilerine karşı da önemli bir güçtür. Bilinçli seçilen, kaliteli, kişiye uygun ve cilde dost ürünler doğru kullanıldığında kişileri güzelleştirir. Ancak yanlış kozmetik ürün alımı; cilt sağlığı üzerinde kansere varabilecek ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. İçeriği sağlıksız ya da kişiye uygun olmayan ürünler, ciltte çeşitli yan etkilere neden olabilir. Yan Etkilere Dikkat Kozmetik ürünlerin içeriğinden kaynaklı olarak; kozmetik tahammülsüzlüğü, ciltte hassasiyet, akne, egzama, ciltte renk değişikliği gibi ürününün kullanıldığı bölgelerde istenmeyen yan etkiler görülebilir. Bazen de ürünün kana geçmesinden dolayı sistemik yan etkiler ortaya çıkabilir.

Kozmetik Tahammülsüzlüğü Bazı kozmetik ürünlerin kullanımı sonrası ciltte yanma, batma, sızlama ve gerginlik gibi şikayetler oluşabilir. Bu durum ürünün her uygulanmasından sonra ortaya çıkar ve bazen de dayanılmaz acı verebilir. Bu istenmeyen duruma "kozmetik tahammülsüzlüğü" denilmektedir. Duyu sinirlerinin hassasiyetinden kaynaklı olan bu sorun karşısında kozmetik ürün seçerken daha çok dikkat etmek gerekir. Kozmetik tahammülsüzlüğü yaşayan hassas ciltli kişilerin alkol, A vitamini ve alfa hidroksi asit gibi cildi tahriş eden ürünlerden uzak durması gerekir. Bu kişiler cilt yapılarına uygun ürünler seçmelidir. Kozmetik Ürün Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Kozmetik ürün seçerken marka, fiyat, popülerlik, ambalaj, koku gibi birçok etken kararları etkileyebilir. Ancak ürün seçiminde dikkat edilmesi gereken çok daha önemli konular vardır. Bunlar kısaca cilde uygun doğru ürünü seçmek şeklinde de tanımlanabilir. İşte ürün alırken dikkat edilmesi gereken önemli konular: Cilt tipini analiz emek: Kozmetik ürünlerinin etkili olması isteniyorsa kişi öncelikle kendi cildinizi iyi tanımalı; analiz etmelidir. Bunun sonucunda kişi kendi cilt tipine iyi gelecek bakım ürünlerine yönelmelidir. Ürün alırken de bir ihtiyaç sıralaması yapılmalı; bu sıralama doğrultusunda cildin ihtiyacına ve tipine uygun ürünler seçilmelidir.

Ürünün kullanım alanını bilmek: Sağlıklı bir uygulamanın en önemli kriterlerinden biri de doğru bölge için doğru ürünü kullanmaktır. Örneğin nemlendiricilerin birçok farklı türü vardır. Hatta yüz nemlendiricilerinin bile bölgesel ayrımı bulunur. Bu sebeple ürünün hangi bölgeye özel etki sunduğu dikkate alınmalıdır. Bunun için mağaza görevlilerinden, ürün uzmanlarından bilgi alınabilir; online alışverişte canlı destekten yararlanılabilir veya ürün etiketleri incelenebilir. Ürün etiketlerini okumak: Kozmetik ürünler pek çok kimyasal madde barındırabilir ve bu maddeler, her cilt için uygun olmayabilir. Bazı ciltler hassas olabilir ya da bazı maddelere karşı alerjen tepki gösterebilir. Özellikle sedef, egzama, ürtiker vb. cilt hassasiyeti olanlar ciltlerine uygun ürünleri seçmelidir. Hassas ciltli kişiler kozmetik alırken ürün muhteviyatını iyice öğrenmeli; cildine zarar veren paraben, alkol vb. bileşenleri içeren kozmetikleri kullanmamalıdır. Ürün etiketleri okunurken içeriğin dışında dikkat edilmesi gereken konuların başında ürünün son kullanma tarihi gelir. Son yıllarda kozmetik ürünlerde exp ne demek? Sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Kozmetik ürünlerde geçen exp ürünün son kullanma tarihi demektir. Son kullanma tarihi geçen ürünler bayatlayacağından cilt için büyük risk oluşturabilir. Bu sebeple ürünler son kullanma tarihi gelmeden önce satın alınmalı ve kullanılmalıdır.