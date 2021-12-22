HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. KPSS-2021/2 tercih kılavuzu kodları! KPSS-2021/2 tercih robotu, branş ve kadro dağılımı…

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu kodları! KPSS-2021/2 tercih robotu, branş ve kadro dağılımı…

22.12.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu adaylar, KPSS-2021/2 tercih kılavuzunda yer alan branş ve kadro dağılımlarına bakarak, tercih robotu ve tercih kodları sayesinde tercihlerini yapabilecek.

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu kodları! KPSS-2021/2 tercih robotu, branş ve kadro dağılımı…

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının beklediği KPSS-2021/2 tercih kılavuzu 22 Aralık 2021 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, KPSS-2021/2 tercih kılavuzu kodlarına bakarak, branş ve kadro dağılımlarını görebilecek. Ayrıca tercih robotu kullanılarak, uygun branşlar seçilecek.

KPSS 2021/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Aralık 2021 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı.

KPSS 2021/2 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzuna 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

KPSS 2021/2 ORTAÖĞRETİM, ÖNLİSANS VE LİSANS NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2021/2 SON TERCİH TARİHLERİ

Adaylar, tercihlerini 22 - 29 Aralık 2021 tarihlerinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 29 Aralık 2021’de saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
Rize ve Artvin'de okullar tatil mi?Rize ve Artvin'de okullar tatil mi?
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Meteoroloji cuma gününe işaret etti! Ülke geneline yayılacak

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

Muharrem İnce'den yeni TL mevduat paketiyle ilgili değerlendirme

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu!

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Yılın son Kabine toplantısı bugün! Memur ve emekli zammı masada

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Skandal görüntü sonrası flaş karar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Dolar bozdururken kaydedip, sosyal medyada paylaştılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.