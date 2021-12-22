KPSS-2021/2 tercih kılavuzu kodları! KPSS-2021/2 tercih robotu, branş ve kadro dağılımı…

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının beklediği KPSS-2021/2 tercih kılavuzu 22 Aralık 2021 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı. Adaylar, KPSS-2021/2 tercih kılavuzu kodlarına bakarak, branş ve kadro dağılımlarını görebilecek. Ayrıca tercih robotu kullanılarak, uygun branşlar seçilecek.

KPSS 2021/2 TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS-2021/2 tercih kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Aralık 2021 Çarşamba günü itibarıyla erişime açıldı.

Bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. Adaylar, KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzuna 22 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

KPSS 2021/2 SON TERCİH TARİHLERİ

Adaylar, tercihlerini 22 - 29 Aralık 2021 tarihlerinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden yapabilecek. Tercih işlemleri, 29 Aralık 2021’de saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.



