KPSS-2023/5 tercih kılavuzu açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler? Son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan son duyuru ile Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı için sınava girecek olan adaylar için KPSS tercih kılavuzu ekranı araştırılıyor. Başvurularını yapmak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve son başvuru gününü merak ediyor. Peki, KPSS 2023/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı 31 bin 600 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? Son başvuru ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

KPSS-2023/5 TERCİH KILAVUZU AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla KPSS-2023/5 tercih kılavuzu açıklandı. Yayımlanan kılavuzda şu ifadeler kullanıldı;

Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

SAĞLIK BAKANLIĞI 31 BİN 600 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

30 bin 600 personel alımına ilişkin başvuru şartları açıklandı. Başvuru şartları şu şekilde:

1.1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında, aynı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7'nci bentlerinde ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

1.2. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların, Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

1.3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

1.4. Sağlık Bakanlığı KPSS 2022/11 Tercih Kılavuzunda belirtilen ortaöğretim, ön lisans ve lisans sözleşmeli pozisyonlara yerleşenlerin, bu kılavuzda belirtilen sözleşmeli pozisyonları tercih etmeleri sistem tarafından engellenecektir.

1.5. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

1.6. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

1.7. Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili sözleşmeli pozisyonları tercih etmelerine izin verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sağlık Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU EKRANI

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih ekranı açıldı.

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SON BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada son başvuru tarihine de yer verildi. Açıklamada;

"Adaylar tercihlerini, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 28 Mart 2023 tarihinde saat 10.30’da başlayacak ve 3 Nisan 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir." ifadeleri kullanıldı



