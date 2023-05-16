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KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2023: KPSS lisans başvuruları başladı! İşte ÖSYM başvuru kılavuzu ve ücreti

16.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. Lisans oturumlarına girmek isteyenler işlemlerini bugünden itibaren yapabilecekler. KPSS başvuruları 29 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Yayımlanan kılavuz ile KPSS başvuru ücreti de netlik kazandı. İşte detaylar

KPSS BAŞVURU KILAVUZU 2023: KPSS lisans başvuruları başladı! İşte ÖSYM başvuru kılavuzu ve ücreti

KPSS başvuru kılavuzu ve ücreti 2023 lisans oturumuna katılmak isteyenler tarafından yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS’ye girmek isteyenler başvurularını 16 Mayıs ve 29 Mayıs tarihleri aralığında yapacaklar. İşlemler ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.

KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ BELLİ OLDU

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYANLAR ÜCRET ÖDEMEYECEK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada deprem bölgesiyle ilgili yeni bir uygulama gerçekleştirildiğini belirterek, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan YKS sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS’de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

KPSS

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile, banka şubelerinden ve ATM’lerinden yatırılabiliyor.

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

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Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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