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KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri

07.06.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS başvurularının ne zaman biteceği ve KPSS başvuru ücretleri açıklandı. Sınava girecek adaylar "KPSS başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri...

KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri

KPSS başvuruları 28 Mayıs'ta başladı. Adaylar, KPSS'ye ilişkin araştırma yapıyor. Başvuru sürecinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvuru ücretleri ne kadar? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 28 Mayıs'ta başladı 14 Haziran'da bitecek. Sınava girecek adayların başvurularını online ortamda yapmaları gerekmektedir. Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ÖSYM'den sınava girecek adaylara ilişkin önemli açıklama geldi. Söz konusu açıklamada öğrencilerin sınava başvurmadan önce veya başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce HES kodu almaları gerektiği ifade edildi. Açıklamaların devamında HES kodunu almak için adayların Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresine gidebileceği belirtildi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları ise 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınava girecek adayların en çok merak ettiği konular arasında sınavın ne zaman açıklanacağı yer alıyor. Sınavın açıklanacağı tarih belli oldu. Sınava giren adaylar KPSS sonuçlarını 16 Eylül'de öğrenebilecek.

KPSS BAŞVURU ÜCRETLERİ

KPSS'ye girecek adayların ödemeleri gereken sınav ücreti belli oldu. Söz konusu ücretler; KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu için 90,00 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavları için 65,00 TL, ÖABT için ise 90,00 TL olarak duyuruldu.

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