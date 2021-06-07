KPSS başvuruları ne zaman bitecek? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri

KPSS başvuruları 28 Mayıs'ta başladı. Adaylar, KPSS'ye ilişkin araştırma yapıyor. Başvuru sürecinin ne zaman biteceği araştırılıyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman bitecek? KPSS başvuru ücretleri ne kadar? KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri...

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları 28 Mayıs'ta başladı 14 Haziran'da bitecek. Sınava girecek adayların başvurularını online ortamda yapmaları gerekmektedir. Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

ÖSYM'den sınava girecek adaylara ilişkin önemli açıklama geldi. Söz konusu açıklamada öğrencilerin sınava başvurmadan önce veya başvuru için başvuru merkezine gitmeden önce HES kodu almaları gerektiği ifade edildi. Açıklamaların devamında HES kodunu almak için adayların Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresine gidebileceği belirtildi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları ise 8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.