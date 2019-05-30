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KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 16:57 | Son Güncelleme

FETÖ üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 45 kişinin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 26 sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi - Ayrıca bu sanıklardan 12'si için "nitelikli dolandırıcılıktan" 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile görevde bulundukları sürede aldıkları maaşın iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talep edildi - Haklarında yakalama kararı olanların da aralarında bulunduğu 19 sanığın dosyasının ayırılması istendi

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada savcı, 45 sanık hakkında mütalaasını sundu.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu. Ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Buna göre sanıklar Adem Aktürk, Ahmet Hamdi Kalyon, Ali Ağacan Yükselen, Ali Bulutyaran, Ali Durmuş, Atila Sağır, Bekir Düzenli, Berrin Demir, Bilal Karataş, Cihan Çolak, Çiğdem Özdemir, Erhan Yıldırım, Erkan Kılınç, Fatih Cengiz, Fatma Kuş, Halil İbrahim Toz, Hasan Çetin, Hatice Akkaya, Hüdaverdi Taşkın, Mehmet Güngör, Mustafa Işıkol, Raşit Kanyurt, Sibel Akçay, Tevfik Öztaş, Tuncay Solmaz ve Yasemin Düzgün'ün "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca bu sanıklardan Bulutyaran, Sağır, Demir, Çolak, Kılınç, Toz, Akkaya, Güngör, Işıkol, Akçay, Öztaş ve Solmaz'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.

Savcı, dolandırıcılık suçundan cezalandırılmasını istediği sanıkların aynı zamanda kamu görevlisi olarak çalıştıkları süre boyunca aldıkları maaş miktarının iki katı kadar adli para cezasına çarptırılmaları talebinde bulundu.

Haklarında yakalama emri çıkarılan sanıklar Mehmet Sukas, Murat Ağsu, Fatih Aslan, Hasan Doğan, Cihad Bacanak, Selim Akköse, Zeynep Gazioğlu, Muhammet Ali Özkorkmaz, Hasan Çınar, Ali Karakuş, Tuğba Aydemir, Faruk Cantürk ile savunmaları alınmayan sanıklar Yusuf Tozanoğlu, Mevlüt Yaman, Bünyamin Palta, Metin Sancaklı ve Ertan Özkök ile isim benzerliği nedeniyle sehven bu dosyayla birleştirilen Erkan Kılınç'ın (Ahmet oğlu) dosyalarının ayrılarak başka bir dosya esasına kaydedilmesi istendi.

Ayrıca hakkında İstanbul'da aynı suçtan yargılanmasına devam edilen sanık Mahmut Avcılar'ın da dosyasının ayrılması talep edildi.

Mahkeme, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

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