KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince 10 Temmuz 2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada savcı, 45 sanık hakkında mütalaasını sundu.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrak okundu. Ardından savcı, esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Buna göre sanıklar Adem Aktürk, Ahmet Hamdi Kalyon, Ali Ağacan Yükselen, Ali Bulutyaran, Ali Durmuş, Atila Sağır, Bekir Düzenli, Berrin Demir, Bilal Karataş, Cihan Çolak, Çiğdem Özdemir, Erhan Yıldırım, Erkan Kılınç, Fatih Cengiz, Fatma Kuş, Halil İbrahim Toz, Hasan Çetin, Hatice Akkaya, Hüdaverdi Taşkın, Mehmet Güngör, Mustafa Işıkol, Raşit Kanyurt, Sibel Akçay, Tevfik Öztaş, Tuncay Solmaz ve Yasemin Düzgün'ün "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Ayrıca bu sanıklardan Bulutyaran, Sağır, Demir, Çolak, Kılınç, Toz, Akkaya, Güngör, Işıkol, Akçay, Öztaş ve Solmaz'ın "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ise 4 yıldan 10 yıla kadar hapse mahkum edilmesi istendi.