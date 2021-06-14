KPSS'den 60 puan gerekiyor! Personel alınacak: İşte başvuru şartları...

TÜİK 2021 yılı şubat ayında 4 milyon 236 bin kişinin işsiz olduğunu duyurmuştu. Mesleğini yapamayan, iş bulamayan pek çok kişinin gözü kulağı işçi alımlarındaydı. Güzel haber Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden geldi. KPSS'den en az 60 puan şartı aranmayan işçi kadrosuna başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
Milyonlarca kişinin iş aradığı şu dönemde güzel haber Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan duyuruda sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi, Yüksek Seçim Kurulu’nda sözleşmeli olarak yer alacak 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacağı belirtildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana, başvurmak isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra ise adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre işçi alımı olacak.
İllere göre personel alımı ise şöyle: 30 kişi İstanbul, 20 kişi Ankara, 10 kişi Antalya, 10 kişi Aydın, 15 kişi Ağrı, 12 kişi Balıkesir, 10 kişi Bursa, 10 kişi Çanakkale, 30 kişi Çankırı, 15 kişi Erzurum, 15 kişi Iğdır, 12 kişi Kocaeli, 18 kişi Kütahya ve 18 kişi Niğde'de sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi alımı yapılacak.
Belirtilen ilana başvuruda bulunmak isteyenler 14-18 Haziran tarihleri arasında İŞKUR'un internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını gerçekleştirebilecek. Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
-Adayların en az ilkokul mezunu olması gerekiyor, en çok ise lise mezunları kabul edilecek.
-Adayların ilan tarihinden itibaren 30 yaşını doldurmamalı
-Başvuru yapılan ilde ikamet etmeli,
-Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekiyor.
18 Haziran’da son başvurunun yapılacağı iş için kura çekimi 29 Haziran günü saat 10.30’da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Kura sonrası belirlenen asıl adayların teslim edeceği belgeler incelendikten sonra şartları taşıdığı tespit edilenler sözlü sınava girmeye hak kazanacak.
Sözlü sınav yeri ve tarihleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "www.goc.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sözlü sınav sonucuna göre, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünde görev yapmak üzere sözleşmeli 6 çözümleyici ve 3 programcı istihdam edecek.
Başvuruda bulunacak adayların 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puan türünden en az 60 alması, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış olması veya YDS dışındaki sınavlarında bu düzeye eş değer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olması gerekiyor.
Başvurular, 14-23 Haziran tarihleri arasında "www.ysk.gov.tr" yer alan aday başvuru formu doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak.
Sözlü sınava, atama yapılacak kadro sayısının 10 katı aday çağırılacak. Aranan nitelikleri taşıyan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılacak. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri YSK'nin internet sitesinden ilan edilmek suretiyle duyurulacak.