KPSS'den 60 puan gerekiyor! Personel alınacak: İşte başvuru şartları...

TÜİK 2021 yılı şubat ayında 4 milyon 236 bin kişinin işsiz olduğunu duyurmuştu. Mesleğini yapamayan, iş bulamayan pek çok kişinin gözü kulağı işçi alımlarındaydı. Güzel haber Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden geldi. KPSS'den en az 60 puan şartı aranmayan işçi kadrosuna başvuru şartlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALACAK

Milyonlarca kişinin iş aradığı şu dönemde güzel haber Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan duyuruda sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi, Yüksek Seçim Kurulu’nda sözleşmeli olarak yer alacak 6 çözümleyici ve 3 programcı alınacağı belirtildi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana, başvurmak isteyenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) resmi sitesinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Daha sonra ise adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre işçi alımı olacak.

İllere göre personel alımı ise şöyle: 30 kişi İstanbul, 20 kişi Ankara, 10 kişi Antalya, 10 kişi Aydın, 15 kişi Ağrı, 12 kişi Balıkesir, 10 kişi Bursa, 10 kişi Çanakkale, 30 kişi Çankırı, 15 kişi Erzurum, 15 kişi Iğdır, 12 kişi Kocaeli, 18 kişi Kütahya ve 18 kişi Niğde'de sürekli işçi kadrosuna 225 temizlik görevlisi alımı yapılacak.