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KPSS DHBT sınav tarihi 2021 son durum... ÖSYM, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? 2021 KPSS DHBT ertelenme tarihi açıklandı mı?

07.01.2021 14:18 | Son Güncelleme:
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KPSS DHBT sınav tarihi 2021 son durum... ÖSYM, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? 2021 KPSS DHBT ertelenme tarihi açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) kadrosunda görev almak için başvuru yapmak isteyen memur adaylarının 2021 KPSS DHBT sınav heyecanı başladı. 6 Kasım 2020 tarihinde başlayan KPSS DHBT sınavı başvuruları 16 Kasım tarihinde bitti. 27 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan KPSS DHBT sınavı ertelenmişti. ÖSYM'nin gerçekleştireceği bu sınavın tarihini merak ediyor. Peki DHBT sınavı ne zaman yapılacak, belli oldu mu? KPSS DHBT 2021 sınav tarihi ertelendi mi?

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, adaylar sınav tarihlerini araştırmaya başlandı. ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı 27 Aralık'a ertelenen sınav tekrar ertelenmişti. Koronavirüs salgınından dolayı ÖSYM'nin aldığı kararla birlikte KPSS DHBT de dahil birçok sınav ertelenmişti. Normal şartlarda 2020-KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı. Peki KPSS DHBT sınav tarihi son durum nedir?

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarfından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek için alınacak olan memur adaylarının gireceği KPSS DHBT 2020 sınavı başvuru tarihleri geçtiğimiz Kasım ayında alınmıştı. Koronavirüs salgının etkilerinin kış döneminde yoğun hissedilmesinin ardından alınan önlemler kapsamında ÖSYM sınavları ertelendi.

Son gelen bilgilere göre 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak. Bu açıklamalarda bir değişiklik olmazsa ertelenen sınavların da tekrar yapılması bekleniyor.

ÖSYM'den henüz konuya dair tarih bilgisi ya da farklı açıklama gelmedi. Açıklamalar geldikçe Mynet haberden paylaşıyor olacağız.

2021 KPSS DHBT SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

KPSS DHBT'ye giren adayların merak ettiği KPSS DHBT 2021 sınavı kaç dakika sürecek araştıran adaylara, KPSS DHBT sınav süresinin 60 dakika olduğunu belirtelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği şartları ve KPSS başvuru koşullarını taşıyan adaylar bu sınava katılabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı memeur adayları KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.

DHBT NEDİR?

DHBT’ye, ilgili öğrenim düzeyindeki KPSS başvuru koşulları ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilan edilen başvuru koşullarını taşıyan adaylar başvurabileceklerdir. Adaylar KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Sınav 60 dakika sürecektir.

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