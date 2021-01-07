KPSS DHBT sınav tarihi 2021 son durum... ÖSYM, KPSS DHBT ne zaman yapılacak? 2021 KPSS DHBT ertelenme tarihi açıklandı mı?

2020-Kamu Personel Seçme Sınavı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için alınan erteleme kararının ardından, adaylar sınav tarihlerini araştırmaya başlandı. ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) Sınavı koronavirüsten kaynaklanan sebeplerden dolayı 27 Aralık'a ertelenen sınav tekrar ertelenmişti. Koronavirüs salgınından dolayı ÖSYM'nin aldığı kararla birlikte KPSS DHBT de dahil birçok sınav ertelenmişti. Normal şartlarda 2020-KPSS DHBT 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı. Peki KPSS DHBT sınav tarihi son durum nedir?

KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarfından düzenlenen ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görevlendirmek için alınacak olan memur adaylarının gireceği KPSS DHBT 2020 sınavı başvuru tarihleri geçtiğimiz Kasım ayında alınmıştı. Koronavirüs salgının etkilerinin kış döneminde yoğun hissedilmesinin ardından alınan önlemler kapsamında ÖSYM sınavları ertelendi.

Son gelen bilgilere göre 15 Şubat'ta yüz yüze eğitim başlayacak. Bu açıklamalarda bir değişiklik olmazsa ertelenen sınavların da tekrar yapılması bekleniyor.