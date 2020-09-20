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KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavına son anda yetiştiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 11:35 | Son Güncelleme

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavı başladı. Sınava bazı adaylar yine son dakika yetişerek sınav salonuna girebildiler.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavına son anda yetiştiler

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavı bugün iki oturumla devam edecek. Sınavın ilk oturumu saat 10.15 başladı. Sınava girecek olanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında binanın dışarısında önce el dezenfektanı ve maske verildi. Daha sonra adaylar bina girişinde sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrolleri yapıldı.

SON DAKİKADA YETİŞTİLER

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Gümüşsuyu'ndaki kampüsünde sınava girecek bazı adaylar kapıların kapanmasına dakikalar kala koşarak sınavın yapılacağı binaya girebildiler. Sınav, öğleden sonraki oturumdan sonra son bulacak.

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Sınav noktalarından biri de Bahçelievler Erkan Avcı Endüstri ve Meslek Lisesi oldu. Sınava giren adaylar, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tek tek içeri alındı. Okul bahçesinde adaylara dezenfektan verilirken maskede dağıtıldı.

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(DHA)

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