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KPSS Önlisans 2020 sınav günü nüfus müdürlüğü açık mı? Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 23.10.2020 16:23 | Son Güncelleme

2020 KPSS Önlisans sınavı için çok kısa bir süre kaldı. 25 Ekim 2020 Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için adaylar sınav günü nüfus müdürlüğü açık mı sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından konuyla ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Peki, geçici kimlik belgesi nasıl alınır? İşte pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri!

KPSS Önlisans 2020 sınav günü nüfus müdürlüğü açık mı? Pazar günü açık olan nüfus müdürlükleri! Geçici kimlik belgesi nasıl alınır?

KPSS Önlisans 2020 sınavının gerçekleşmesine kısa bir süre kala, adayların da sınav için heyecanı giderek artıyor. T.C kimlik kartını kaybetmiş olan, nüfus cüzdanı olmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf ya da soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek olan adaylar tarafından hafta sonu açık olan nüfus müdürlükleri araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ÖSYM’den önemli açıklamalar yapıldı. Peki, geçici kimlik belgesi ile sınava girilir mi? İşte 25 Ekim 2020 açık olan nüfus müdürlükleri

KPSS ÖNLİSANS SINAV GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK MI?

2020 KPSS Önlisans için heyecan dolu bekleyiş sürerken Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sınava katılacaklar için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağı bildirildi. Genel Müdürlüğün yaptığı açıklamada; 25 Ekim 2020 Pazar günü gerçekleşecek olan sınava katılacak adayların mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav gününde saat 07.00 ile 10.00 arasında açık tutulacağı belirtildi.

PAZAR GÜNÜ AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

KPSS Önlisans 2020 sınavına 25 Ekim 2020 tarihinde girecek adaylar arasında T.C. kimlik kartını kaybetmiş olan, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga olmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak olan merkezlerdeki il ve ilçe nüfus müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ekim Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık olacak. Bu müdürlüklere başvuran adaylar için müdürlük personelince fotoğraflı, barkodlu-karekodlu, imzalı-mühürlü ya da fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi hazırlanacak.

SINAV GÜNÜ AÇIK OLAN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ LİSTESİ

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; adayların sosyal mesafe kurallarına riayet ederek ve maske takarak nüfus müdürlüklerine randevusuz şekilde başvuruda bulunabilecekleri belirtildi. Vatandaşların mağdur olmamaları adına geçici kimlik belgesi alma işlemi için yanlarında getirecekleri sınava giriş belgesi ve son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafla beraber başvurması gerekiyor.

Sınava giriş için T.C. kimlik kartını kaybetmiş olan, nüfus cüzdanı bulunmayan ya da nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf veya soğuk damga olmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar adaylar geçici kimlik belgesi amacıyla sınav gününde ilgili nüfus müdürlüklerine başvurduklarında nüfus müdürlüğü personeli ile beraber ÖSYM’deki sınav başvuru bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişim sağlayabilecek. Nüfus müdürlüğü personeli tarafından aday bilgileri kontrol edildikten sonra adaylara fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu ya da fotoğraflı, barkodlu-karekodlu geçici kimlik belgesi düzenlenecek. Adaylar bu belgelerle sınava girebilecek. Geçici kimlik belgesi harici bir belge ya da form ile sınava giriş yapılamayacak.

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