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KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2022? Başvurular ne zaman alınacak? 2022 KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

25.02.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2022? sorusunun yanıtı Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen lise mezunu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 2 sene de bir yapılan ortaöğretim KPSS ile ilgili ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Peki KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2022? Başvurular ne zaman alınacak? 2022 KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2022? Başvurular ne zaman alınacak? 2022 KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2022? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Kamu Personeli Seçme Sınavına girmek isteyen lise mezunu vatandaşlar için Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bu kapsamda KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman 2022? Başvurular ne zaman alınacak? 2022 KPSS lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı merak konusu oldu. KPSS ortaöğretim sınavı ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN 2022?

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım tarihinde yapılacak. Sınana ortaöğretim yani lise mezunları katılacak. Sınava girecek adaylara, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünden 120 soru yer alan yöneltilecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

KPSS ortaöğretim için başvurular 1 Eylül’de başlayacak ve 3 Eylül'e kadar devam edecek.

KPSS LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genel Yetenek ve Genel Kültür bölümünden 120 soru yer alan KPSS lise sınav sonuçları Türkiye Cumhuriyeti Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından belirlenen günde açıklanacak. Konuya ilişkin detaylar netleştiğinde haberimizde yer verilecektir...

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

KPSS başvuru işlemleri sınav ücretlerinin yatırılması ile gerçekleştirilir. Sınav başvurusu yapacak adaylar ÖSYM Aday işlemleri sistemine T.C. kimlik numarası, şifresiyle veya e-Devlet giriş seçeneğiyle erişebilirler. Güncel başvurular bölümünden girecekleri sınava başvuru yapan adaylar sınav merkezi tercihinde bulunurlar. Tercih işlemlerinin ardından sınav ücreti ödenmelidir.

Belirlenen takvimde sınav ücretini yatırmayanların başvuruları geçersiz sayılır. ÖSYM sınav ücretleri AİS'te bulunan e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar üzerinden yatırılır.

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ÖSYM sınav KPSS
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