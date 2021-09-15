KPSS sonuçları açıklandı mı? 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? Sonuçlar bekleniyor…

Devlette memur olmak isteyen adayların girdiği KPSS sınav sonuçları, ÖSYM’nin AİS ekranından görüntülenecek. KPSS A Grubu, alan bilgisi ve öğretmenlik sınavına giren adaylar, sonuçlara kısa süre içerisinde ulaşabilecek.

2021 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları henüz açıklanmadı.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav takvime göre; 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ), 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), 2021-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sonuçları 16 Eylül 2021’de açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin AİS ekranından görüntülenecek.

KPSS NEDİR?

KPSS, ÖSYM’nin hazırladığı ve her yıl kamu kurum ve kuruluşlarına personel almak için yaptığı bir sınavdır. Adayların mezun olduğu bölümle birlikte alınacak kadroları bağlı olarak farklı türler üzerinden alınan sınavdır. Bu doğrultuda yapılan sınavla birlikte kadrolar A ve B grubu olarak ikiye ayrılır.

KPSS NE İŞE YARAR?

Meslek ve eğitime bağlı olarak devlet bünyesinde memur alabilmek için KPSS sınavı yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına bu vesileyle nitelikli eleman alımı yapılır. Bir sene içinde milyonlarca insan KPSS’ye girer. Ortaokul ve ön lisans KPSS sınavları 2 yılda bir yapılırken, lisans ve alan bilgisi sınavları ise her yıl yapılır.

A-GRUBU KADROLARI

Müfettiş-denetmen, kaymakamlık, uzman, kontrolör yardımcılıkları kadrolarıdır. A-grubu kadrolarda merkezi yerleştirme yapılmaz. Bu kadrolara seçim yapılırken belirlenen KPSS puanı üstünde alan adaylar daha sonra ilgili kurumların yapacağı sınavlara (yazılı-sözlü) tabi tutulur. Bu kadrolara genellikle İİBF, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunları başvuruda bulunabilir. Bazen diğer bakanlıklar ve kuruluşlar az sayıda da olsa mühendislik, fen –edebiyat vb. fakülteler mezunları arasından alım yapar. Yalnızca lisans mezunlarını kapsar. A-Grubu ve Öğretmenlik sınavları her yıl yapılır. Bu puanlar bir yıl geçerlidir.

B-GRUBU KADROLARI

A-Grubu kadrolar dışında kalan kadrolardır. Tekniker, mühendis, memur, teknisyen, mimar, psikolog, hemşire, veteriner vb. tüm kadrolara merkezi yerleştirme ile ÖSYM tarafından yerleştirme yapılır. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayları kapsar. B-Grubu sınavları 2 senede bir çift sayılı yıllarda yapılır. Sınav puanları bir sonraki KPSS'ye kadar (2 yıl) geçerlidir. A ve B grubu kadrolarına başvuracak adayların cinsiyet, yaş, askerlik, sağlık, eğitim, sicil, yabancı dil vb. genel ve özel şartları taşıması-yerine getirmesi gerekmektedir.

