Son dakika | İmamoğlu'na ismini anmadan sert yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roma çıkışı: 'Hiçbir haklı gerekçesi olamaz'

Sistemin pürüzlerini gidererek daha başarılı çalışmasını sağlamak siyaset kurumunun uhdesindedir. Biz tecrübelerimizin ışığında sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazırız. Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Türkiye'nin yeni anayasaya kavuşması için kuşatıcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrımızı son raddeye kadar muhafaza edeceğiz.