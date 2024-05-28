HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | İmamoğlu'na ismini anmadan sert yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roma çıkışı: 'Hiçbir haklı gerekçesi olamaz'

Son dakika | İmamoğlu'na ismini anmadan sert yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roma çıkışı: 'Hiçbir haklı gerekçesi olamaz'

28.05.2024 15:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İBB'nin kalabalık bir grup gazeteciyle gerçekleştirdiği Roma seyahati Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde. Erdoğan isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yüklenerek tepki gösterdi, "Milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz" dedi.

Son dakika | İmamoğlu'na ismini anmadan sert yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roma çıkışı: 'Hiçbir haklı gerekçesi olamaz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında yeni anayasa mesajları ve İBB'nin Roma seyahatine yönelik tepkisi ön plana çıktı.

"GÖZLERİNİN YAŞINA BAKMAYIZ"

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajları:

  • Yaptığımız reformlarla kamu hizmetlerinin kalitesini yükselttik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz için bir tehdit olarak gördük. Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız.

  • Bundan tam 1 sene önce yapılan seçimin ikinci turunda millet kararını verdi. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren tartışmaların, koalisyon görüşmelerinin hiçbiri yaşanmadı. Milletimiz seçim gecesi sandıkların açılması ve sonuçların belli olmasıyla birlikte kaldığı yerden işine gücüne döndü.

"TÜRKİYE'Yİ DARBE ANAYASASINDAN KURTARMAK BİZİM İÇİN MİLLİ BİR GÖREVDİR"

  • 'Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından biri yeni ve sivil anayasa ile taçlandırılmasıdır.

  • Sistemin pürüzlerini gidererek daha başarılı çalışmasını sağlamak siyaset kurumunun uhdesindedir. Biz tecrübelerimizin ışığında sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazırız. Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Türkiye'nin yeni anayasaya kavuşması için kuşatıcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrımızı son raddeye kadar muhafaza edeceğiz.

  • Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde şikayetlerin çoğaldığının farkındayız. Görevden kaçmanın, vatandaşa 'bugün git yarın gel' demenin mazereti olamaz.

  • Kamu kaynaklarının mevzuata uygun olarak harcanabilmesi açısından Sayıştay çok önemli roller üstleniyor. Kamuda tasarruf ve verimlilik anlayışının ön plana çıktığı günümüzde Sayıştay'ın denetimleri daha çok önem kazandı. İster merkezi idare, ister yerel yönetim olsun milletin vergilerini harcayan hiçbir kurum insanımızın yüreğini sızlatacak bir savurganlık içinde olamaz. Milletin çoluk çocuğunun rızkından keserek oluşturduğu kıt kaynakların birilerinin reklam bütçesine dönüşmesini hoş karşılayamayız.

"MİLLETİN CEBİNDEN BASIN MENSUPLARINA ROMA TURU YAPTIRIYORLAR"

  • Son dönemde eş dost ve hısım atamalarıyla birlikte maalesef belediye imkanlarının kişisel amaçlar için kullanıldığını üzülerek görüyoruz. Bu hadiseler milletin siyasete güvenini derinden sarstı. Kimse kusura bakmasın, ama milletin cebinden basın mensuplarına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz.
Roma'nın masrafları soruldu, ilk kez yanıt verdi! Roma'nın masrafları soruldu, ilk kez yanıt verdi!

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kalabalık bir grup gazeteci heyeti, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya gitmişti. Seyahatte kalınan lüks otelin maliyeti ve harcamalar tartışmalara neden olmuştu. İmamoğlu eleştirilere "Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Eksiğimiz varsa bakarız, sonrakinde yapmayız" yanıtını vermişti.

mggkfdlBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Açım' diyerek kendini kesti, mal varlığı şoke etti!'Açım' diyerek kendini kesti, mal varlığı şoke etti!
"Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli... "Çok ergonomik, çok kaliteli!" Crocs'un en rahat modeli...
Peş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdıPeş peşe geliyor! İspanya'nın ardından Norveç ve İrlanda'da da Filistin'i tanıdı
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Fiyatlar artık onlara da pahalı gelmeye başladı! Düşüş çok büyük: Yüzde 50'den fazla...

Fiyatlar artık onlara da pahalı gelmeye başladı! Düşüş çok büyük: Yüzde 50'den fazla...

İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

İstanbul'da ele geçirildi! Tam bir buçuk milyon dolar...

EURO 2024 öncesi ilginç olay!

EURO 2024 öncesi ilginç olay!

MHRS isyanı! "Doktor mu bitti?"

MHRS isyanı! "Doktor mu bitti?"

10 kişi can vermişti! Feci kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı

10 kişi can vermişti! Feci kazada şoförün ifadesi ortaya çıktı

FETÖ firarisi Akın İpek açtığı davayı kaybetti! Bebek’teki yalı satışa çıktı

FETÖ firarisi Akın İpek açtığı davayı kaybetti! Bebek’teki yalı satışa çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Gönlümüzü fetheden ünlülerin kullandığı parfümler burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

Bir spor ayakkabı fiyatına iki çift alın! Çok satan indirimli modeller...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.