Son dakika | İmamoğlu'na ismini anmadan sert yüklendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roma çıkışı: 'Hiçbir haklı gerekçesi olamaz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasında yeni anayasa mesajları ve İBB'nin Roma seyahatine yönelik tepkisi ön plana çıktı.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajları:
Yaptığımız reformlarla kamu hizmetlerinin kalitesini yükselttik. Bürokratik vesayeti de ülkemiz için bir tehdit olarak gördük. Devlet millet arasına duvar ören eski alışkanlıkların tekrar baş göstermesine izin vermeyiz. Bu tür yollara tevessül edenlerin de gözünün yaşına bakmayız.
'Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından biri yeni ve sivil anayasa ile taçlandırılmasıdır.
Sistemin pürüzlerini gidererek daha başarılı çalışmasını sağlamak siyaset kurumunun uhdesindedir. Biz tecrübelerimizin ışığında sistemi iyileştirecek her türlü adımı atmaya hazırız. Yeni anayasa meselesi de gelecek vizyonumuzun bir parçasıdır. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak bizim için milli bir görevdir. Türkiye'nin yeni anayasaya kavuşması için kuşatıcı, uzlaşmacı ve yapıcı tavrımızı son raddeye kadar muhafaza edeceğiz.
Son dönemde bazı kamu hizmetlerinde şikayetlerin çoğaldığının farkındayız. Görevden kaçmanın, vatandaşa 'bugün git yarın gel' demenin mazereti olamaz.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kalabalık bir grup gazeteci heyeti, 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları'nın İstanbul'da yapılmasıyla ilgili İtalya'daki toplantıya gitmişti. Seyahatte kalınan lüks otelin maliyeti ve harcamalar tartışmalara neden olmuştu. İmamoğlu eleştirilere "Bunun yadırganacak bir tarafı yok. Eksiğimiz varsa bakarız, sonrakinde yapmayız" yanıtını vermişti.