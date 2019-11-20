Kral Selman: "Yemen'de daha geniş barış görüşmeleri yapılmasını umuyoruz"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'de daha geniş çaplı barış görüşmeleri yapılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) haberine göre, Kral Selman, Şura Meclisinin yedinci dönemi dördüncü yılının açılışına katıldı.

Kral Selman, burada yaptığı konuşmada, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında Riyad Anlaşması imzalanması konusundaki çabalarının meyvesini verdiğini belirterek, "Riyad Anlaşması'nın Yemen krizinde siyasi bir çözüme ulaşılması için daha geniş kapsamlı anlaşmalara kapı açacağını, Yemen halkına güvenlik, istikrar ve gelişimin hakim olacağı bir gelecek fırsatı sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

- "İran'ın sağduyuyu seçeceğini umuyoruz"

İran konusunda da Kral Selman, sağduyuyu seçmesi gereken İran rejiminin, yıkıcı ve genişlemeci fikirlerini terk etmekten başka bir yolunun olmadığını fark edeceğini umduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın savaş istemediğini ve her zaman barıştan yana olduğunu vurgulayan Kral Selman, ancak ülkesini herhangi bir saldırıya karşı savunmaya da hazır olduğunu kaydetti.