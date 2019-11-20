HABER

Kral Selman: "Yemen'de daha geniş barış görüşmeleri yapılmasını umuyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.11.2019 19:31 | Son Güncelleme

Kral Selman: "Yemen'de daha geniş barış görüşmeleri yapılmasını umuyoruz"

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Yemen'de daha geniş çaplı barış görüşmeleri yapılmasını ümit ettiklerini bildirdi.

Suudi Arabistan Haber Ajansının (SPA) haberine göre, Kral Selman, Şura Meclisinin yedinci dönemi dördüncü yılının açılışına katıldı.

Kral Selman, burada yaptığı konuşmada, Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında Riyad Anlaşması imzalanması konusundaki çabalarının meyvesini verdiğini belirterek, "Riyad Anlaşması'nın Yemen krizinde siyasi bir çözüme ulaşılması için daha geniş kapsamlı anlaşmalara kapı açacağını, Yemen halkına güvenlik, istikrar ve gelişimin hakim olacağı bir gelecek fırsatı sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

- "İran'ın sağduyuyu seçeceğini umuyoruz"

İran konusunda da Kral Selman, sağduyuyu seçmesi gereken İran rejiminin, yıkıcı ve genişlemeci fikirlerini terk etmekten başka bir yolunun olmadığını fark edeceğini umduklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın savaş istemediğini ve her zaman barıştan yana olduğunu vurgulayan Kral Selman, ancak ülkesini herhangi bir saldırıya karşı savunmaya da hazır olduğunu kaydetti.

Ülkesinin "İran rejiminin politikalarından, uygulamalarından ve adına çalışan iş birlikçilerinden" dolayı sıkıntı çektiğini ifade eden Kral Selman, İran'ın son zamanlarda, bölgede barış ve güvenlik fırsatlarını baltalama yönündeki sistematik ve kasıtlı eylemlerinin zirveye ulaştığını belirtti.

- Saudi Aramco'nun halka arzı yabancı yatırımcıyı çekecek

Kral Selman, milli petrol firması Saudi Aramco'nun halka arzının iş fırsatı yaratacağı ve yabancı yatırımcıyı çekeceğini aktardı.

Ülkesinin petrol politikasının küresel petrol piyasalarında istikrarı sağlamayı, üreticiye ve tüketiciye aynı anda hizmet etmeyi amaçladığını aktaran Kral Selman, "Petrol politikamız petrol tedarikinin güvenliğini ve güvenirliğini sağlamayı hedefliyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan'da kadının yerel ekonomideki rolüne de değinen Kral Selman,"Kadınların kamu ve özel sektördeki katılımlarını artırma çabamızı sürdüreceğiz. Katılım oranı 2017'de yüzde 19,4'ken 2019'un ikinci yarısında yüzde 23,2'ye yükseldi." ifadesini kullandı.

Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada
AK Parti milletvekillerinden CHP'li Özkoç'un ifadelerine kınamaAK Parti milletvekillerinden CHP'li Özkoç'un ifadelerine kınama
TBMM'de terör tartışması!TBMM'de terör tartışması!
Anahtar Kelimeler:
Husiler Suudi Arabistan Yemen

En Çok Okunan Haberler

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Türkiye’nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi Borajet resmen iflas etti

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

CHP genel başkanlığı için gündeme bomba gibi düşen iddia

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Cenazede aile dramı ortaya çıktı! 'Eşim beni fuhuşa zorluyordu'

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

Mansur Yavaş Ankara'nın trafiği için çözümü açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

İBB Meclisi'nde gergin oturum! İmamoğlu'nu kızdırdılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Diğer Haberler
TBMM'de HDP ve AK Parti vekilleri arasında terör tartışması

TBMM'de terör tartışması!

AK Parti milletvekillerinden CHP'li Engin Özkoç'un sözlerine kınama!

AK Partili vekillerden ortak kınama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Orman Şurası sonuç bildirgesini açıklayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşmeler!

CHP'li Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

CHP'li Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

TBMM'de gündem erken seçim! CHP'den ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.