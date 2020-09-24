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  4. 'Kraliçe arı var, aramayın' dediği kovandan uyuşturucu çıktı

'Kraliçe arı var, aramayın' dediği kovandan uyuşturucu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 12:48 | Son Güncelleme

Samsun'da polis, aldığı istihbarat üzerine A.Y'nin evinin yanındaki arı kovanlarının bulunduğu depoda arama yapmaya geldi. Polise "Kraliçe arı var, açmayın" diyen A.Y.'nin arı kovanında 228 gram esrar ele geçirildi. A.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı.

'Kraliçe arı var, aramayın' dediği kovandan uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu bulunduğuna yönelik istihbarat aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bitişiğindeki depoda bulunan arı kovanlarında arama yapmak istedi.

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Evin sahibi A.Y., arı kovanında kraliçe arı bulunduğu ve kaçmaması için arama yapılmasına karşı çıktı. Durumdan şüphelenen polis, narkotik köpeği Sam'i, kovanı koklaması için gönderdi. Sam, uyuşturucu madde bulunduğuna yönelik tepkiler verince polis ekipleri kovanda arama yapmak istedi.

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Özel kıyafet giyerek kovanı açan ekipler, 228 gram esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 7 tabanca fişeği ele geçirdi. A.Y., 'uyuşturucu ticareti' suçundan gözaltına alındı. Operasyon, İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerince dron ile görüntülendi.

DHA

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