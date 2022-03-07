Kraliçe Elizabeth bir süredir koronavirüs sebebiyle sağlık sorunları yaşıyordu. Yıllardır, Buckingham Sarayı’nda yaşayan İngiltere Kraliçesi, saraydan ayrıldı. Peki Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı'nı neden terk etti? II. Elizabeth nerede yaşayacak? Windsor Kalesi nerede? Konuya ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

KRALİÇE ELİZABETH BUCKİNGHAM SARAYI'NI NEDEN TERK ETTİ?

Kraliçe 2. Elizabeth'in artık Buckingham Sarayı'nda değil, Windsor Kalesi'nde yaşayacağı aktarıldı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada Buckingham Sarayı'nın 10 yıllık bir tadilat sürecinin başlayacağı aktarıldı.

II. ELİZABETH NEREDE YAŞAYACAK?

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 2 senedir koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan çalışmış, karantina dönemini de geçen yıl Nisan ayunda 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Prens Philip ile birlikte, bin yıllık tarihi Windsor Kalesi'nde geçirmişti.

Koronavirüsü yenen İngiltere Kraliçesi Elizabeth, artık kalıcı olarak Windsor Kalesi'nde yaşayacak.

Kraliçe Elizabeth’in, Windsor Kalesi'ne kalıcı olarak yerleşmesi, cenazesi oraya defnedildiği için ölen eşi Prens Philip'e de daha yakın olmasını sağlayacak.

WİNDSOR KALESİ NEREDE?

Windsor Kalesi, (Windsor Castle) dünyanın hususi ikametgâha tahsis edilmiş ve tarihin en uzun süreli ikâmet halinde bulunan saray olarak biliniyor.

Buckingham Sarayı ve Edinburgh'daki Holyrood Sarayı ile beraber Britanya monarşisinin resmi ana rezidanslarından biri olan Windsor kalesi, Berkshire kontluğunda bulunan Windsor kentinde bulunmaktadır.

