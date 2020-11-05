Kraliçe’nin Donald Trump şakası soğuk rüzgarlar estirdi

ABD seçimleri bir taraftan kıran kırana devam ederken, sosyal medyada da tüm gündem ABD seçimleri üzerinden devam ediyor. Trump ve Demokrat aday Joe Biden, bir sonraki ABD Başkanı olmak için savaşırken sosyal medyada ise birbirinden ilginç video ve fotoğraflar paylaşılıyor. Bunlardan biri ise İngiltere’den geldi.

Doğa bilimcisi ve film yapımcısı Sir David Attenborough’ün İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth’le 2018 yılında yaptığı bir röportajın görüntüleri yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

'BU SES SANKİ...'

Buckingham Palace’in bahçesinde gerçekleşen çekimlerde helikopter sesinden rahatsız olan Kraliçe 2’inci Elizabeth'in ''konuşmak istediğinizde neden bunlar böyle dolaşır'' dediği duyuluyor. Kraliçe, helikopterin sesini dinleyerek ''bu ses sanki Donald Trump ile Barack Obama’ya ait'' gibi diyor. Bu sırada Attenborough gülüyor.

İngiltere Kraliyet Ailesini konu alan paylaşım yapan onlarca sayfadan biri olan @ harry_meghan_updates tarafından paylaşılan video kısa sürede yayılarak on binlerce beğeni aldı.

