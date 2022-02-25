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Kraliçeler gibi beslenmek ister misiniz? İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in beslenme tüyolarıyla sayesinde bu mümkün!

24.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in uzun yaşam sırrı ve neler yediği herkes tarafından merak ediliyor. 95 yaşında olan kraliçe hala sağlıklı görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Kraliçe Elizabeth'in bir gün içinde neler yediğini ve nasıl beslendiğini merak ediyor musunuz? İşte detaylar!

Kraliçeler gibi beslenmek ister misiniz? İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in beslenme tüyolarıyla sayesinde bu mümkün!

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin üyeleri, uzun yaşam süreleriyle dikkat çekiyor. Bunun için Kraliyet Ailesi'nin neler yediği ise merak konusu. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in yemek konusunda çok seçici olduğu ve sağlıklı yaşamaya özen gösterdiği söyleniyor. Kraliçe Elizabeth'in özel yiyeceklerini ve uzak durduğu besinleri merak ediyor musunuz? İşte Kraliçe Elizabeth’in 1 günlük beslenme tablosu!

II. ELIZABETH'İN 1 GÜNLÜK BESLENME TABLOSU VE ÖZEL HAZIRLANAN YİYECEKLERİ

KAHVALTI

95 yaşında hala sağlıklı görünümüyle dikkat çeken Kraliçe Elizabeth, güne kahvaltısını yapmadan başlamıyor. Kraliçe sabah uyanır uyanmaz bir fincan Earl Grey çay eşliğinde 1-2 adet kurabiye yiyor ve sonra kahvaltıya geçiyor. Kahvaltıda mısır gevreği veya yulaf gibi karbonhidrat içerikli ve uzun süre tok tutacak olan lifli gıdaları tercih ediyor. Hazırlanan mısır gevreğinin içine kuru meyveler ve makadamya cevizi de ilave ediliyor. Böylelikle Kraliçe Elizabeth ihtiyacı olan diğer besinleri de almış oluyor.

ÖĞLE YEMEĞİ

Öğle yemeğinden önce ara öğün yapmayı ihmal etmeyen Kraliçe Elizabeth, ara öğününde bir dilim limon eşliğinde buzlu cin ve Dubonnet içiyor. Öğle yemeğini hafif geçirmeyi tercih eden Kraliçe Elizabeth, ıspanak veya kabak eşliğinde dil balığı, ızgara tavuk veya salata gibi ürünleri tüketiyor. Nişasta içeren patates, makarna, pilav gibi besinleri öğle yemeği menüsünde kesinlikle tercih etmiyor.

AKŞAM YEMEĞİ

Akşam yemeğine geçmeden önce mutlaka akşamüstü çayı içen Kraliçe Elizabeth çayın yanında sandviç ya da küçük reçelli ekmekler gibi aparatif gıdalar tüketiyor. Akşam öğününü ise bol protein içeren etler ile sonlandırıyor. Özenle seçilen dana, geyik, sülün eti ya da somon balığı; Gal usulü mantar, krema ve viski ile birlikte pişirilerek servis ediliyor. Kraliçe Elizabeth, iyi pişmiş et yemeyi tercih ediyor.

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