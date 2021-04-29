Kraliyetin tutumlu düşesi: 17 yıldır aynı çizmeyi giyiyor

Cambridge Dükü Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton Prens Philip'in ölümünün ardından ertelenen etkinliklere katılmaya devam ediyor.

Çift son olarak Dunham'daki bir çiftliği ziyaret etti.

İkili burada çiftçi ailelerle görüştü, sorunlarını dinledi ve çocuklarla keyifli vakit geçirdi.

Ancak ziyarette en çok dikkat çeken Düşes Kate'in, Penelope Chilvers marka çizmeleri oldu.

Middleton, Penelope Chilvers marka çizmeleri ilk olarak evliliği öncesinde 2004'te giyerken görülmüştü.

Düşes sonrasında 2016'daki Butan ve Hindistan ziyaretlerinde de aynı çizmeyi tercih etmişti.

Yine 2018'de bir okul ziyaretinde de tercihi Penelope Chilvers marka çizmeleri olmuştu.

Düşesin yıllardan beri değişmeyen bu tutkusu, İngiliz basınında 'kraliyetin tutumlu düşesi' yorumlarına neden oldu.

