Kredi kartı bilgilerini çalıp vergi ve SGK borçlarını ödediler

Gaziantep’te soysal medya hesapları üzerinden kişilerin banka ve kredi kartı bilgilerini çalarak vergi ve SGK borçlarını ödeyen 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden password phishing (şifre oltalama) ve içerisinde zararlı yazılım bulunduran linkler yöntemi ile kişilerin banka, kredi kartı ve mobil internet bankacılığı şifrelerini çaldıklarını tespit etti. Şüpheliler başkalarının banka ve kredi kartı bilgileri ile SGK primi ve vergi borçlarını ödemelerinin yanı sıra ATM’lerden nakit para çekti. Şüpheliler "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

