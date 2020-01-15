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  4. Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı

Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 03:38 | Son Güncelleme

Kredi vaadiyle emeklileri dolandıran şebeke üyesi 5 kişi tutuklandı

Çeşitli nedenlerle bankalardan kredi çekemeyen emeklileri dolandıran suç şebekesi, Ankara ve Kırşehir'de düzenlenen operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankalardan kredi çekemeyen çok sayıda emeklinin dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Paraya ihtiyacı olup bankaların kredi vermediği birçok kişinin sokaklarda, otobüs duraklarında ve sosyal medyada yer alan "kolay kredi" ilanlarındaki telefon numaralarını arayarak tuzağa düşürüldüğü belirlendi.

Kendilerini arayanlardan ilk şart olarak kapora ve komisyon ücreti talep eden şüphelilerin, başvurudan önce nakit para aldıkları kişilere yüksek meblağlı senet imzalattıkları tespit edildi.

Daha sonra imzalattıkları bu senetleri kredi çıkmadığı halde icraya veren şüphelilerin, mağdurların evlerine ve maaşlarına icra takibi başlattıkları ortaya çıktı.

Kimi mağdurlar polise verdikleri ifadelerinde, evlerine ve maaşlarına gelen icralar nedeniyle yuvalarının dağıldığını anlattı.

Maaşlarının tamamının kesilebilmesi için emeklilere muvafakat imzalatılıp icra takibine başlandığı belirlenirken, bu arada çekeceği kredi ile evlilik hayalleri kuran bazı mağdurların da parasız kaldıkları için evlenemediği öğrenildi.

- Şüpheliler 3 ay boyunca teknik ve fiziki takiple izlendi

Başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Ankara ve Kırşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla 10 kişiyi yakaladı.

Teknik ve fiziki takipte şebeke üyelerinin her ay başında emeklilerin maaşlarından kesilen paraları ATM cihazlarından çektikleri belirlendi.

Bu arada, mağdurlar icra müdürlüklerinde sorun çıkarmamaları için kendilerini ikna eden avukat C.T'den de şikayetçi oldu. Bunun üzerine avukat C.T hakkında soruşturma başlatıldı.

Operasyonda gözaltına alınan ve "suç işlemek için örgüt kurma" suçunda adliyeye sevk edilen 10 kişiden 5'i nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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